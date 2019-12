Angela Rusu a fost cea care a sunat la 112 și a anunțat izbucnirea incendiului. Deși inițial s-a crezut că a fost vorba despre un foc pus intenționat, ancheta a rezultat că focul a izbucnit din cauza unui scurtcircuit la instalația de climatizare.

Prima reacție a Angelei Rusu după ce restaurenatul ei din Cluj a ars. Cât costă reparațiile

Pagubele sunt enorme, mai ales că sala de evenimente nu era asigurată. Angela Rusu va scoate din buzunarul ei 600.000 de euro.

Cântăreața a vorbit despre tragedie și a ținut să menționeze că incendiul nu s-a soldat cu victime, ci din fericire doar cu pagube materiale.

„Viaţa merge înainte. O să trecem şi peste nenorocirea aceasta. Este foarte important pentru noi că nu au existat victime. Aş vrea să se ştie că eu am descoperit focul, am sunat la 112 şi am evacuat angajaţii firmei. Nu erau persoane străine în local la momentul respectiv, doar angajaţii firmei care se ocupă de organizarea evenimentelor", a spus Angela Rusu, potrivit observator.tv.

Știrea inițială

Incendiu la o sală de evenimente din Cluj. Locația este a unei cântărețe celebre

Un incendiu a cuprins, astăzi, sala de evenimente a cântăreței de muzică populară, Angela Rusu. Flăcările au distrus întregul acoperiș, dar și interiorul.

Incendiul a produs pagube materiale imense, dar din fericire, nu au existat victime.

„Pompierii de la ISU Cluj au intervenit azi cu 5 autospeciale, plus 4 echipaje ale Serviciului de Voluntari Situații de Urgență Gherla, un SMURD și o ambulanță SAJ Cluj, pentru a stinge flăcările la o sală de evenimentnte din Gherla. Flăcările au ditrus întreg acoperișul pe o suprafață de 1.000 de meti patrați. Acesta era din tablă zincată pe structură de lemn. Nu au fost evacuate persoane și nici nu au fost victime." au spus pompierii clujeni.