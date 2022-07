Angelica Stoican s-a întors din moarte clinică în lacrimi: "De ce m-ați luat?!" Ce a văzut interpreta în lumea de dincolo

In articol:

Angelica Stoican este, fără doar și poate, un etalon al muzicii populare, iar fiicele ei, Niculina și Adriana, i-au călcat pe urme. A avut și are o carieră înfloritoare, iar de fiecare dată a povestit doar lucrurile frumoase din viața sa, asta până de curând când s-a decis să dezvăluie drama pe care trăit-o în urmă cu mai bine de trei decenii.

A fost în comă și nici acum nu a uitat de a văzut în momentele alea. Interpreta de muzică populară s-a decis să povestească fiecare detaliu al experienței sale din moartea cerebrală.

Agelica Stoican și fiica ei, artista Niculina Stoican [Sursa foto: Facebook]

Angelina Stoican, mărturisiri neașteptate: „ A fost o rascruce, o cumpana peste care am trecut”

Solista a dezvăluit într-un interviu cumpăna prin care a trecut în urmă cu circa 30 de ani, după Revoluție, atunci când a intrat în moarte cerebrală. Povestește că în clipele în care era conectată la aparate a văzut chipului unui bărbat cu barbă, iar imaginea a marcat-o profund.

În momentul în care a ieșit din comă a izbucnit în hohote de plâns și a avut un singur scop, să înțeleagă mai bine ceea ce tocmai i se întâmplase. A căutat mult timp răspunsuri la întrebările pe care le avea, iar în cele din urmă s-a împăcat cu ideea că nu va afla niciodată.

„Am fost in moarte clinica, imediat dupa revolutie. Dar am scapat ca prin urechile acului! A fost o rascruce, o cumpana peste care am trecut. Imi amintesc ca era un chip de om cu barba si cu o fata ovala, imens, si cand am revenit plangeam in hohote de ce m-au adus…

De ce m-ati luat, era asa frumos! Doctorii mi-au spus sa incerc sa nu scormonesc cu inteligenta intamplarea ca sa nu ma marcheze. A fost cumplita treaba, cativa ani am plecat in Franta, la medici, si aveam o teama. Am scapat de aceasta teama cu credinta”, a marturisit Angelica Stoican, potrivit Star Popular.