Anghel Damian a spus adevărul despre relația de nouă ani cu Lia Bugnar! Iubitul lui Theo Rose nu vrea să se mai ascundă: „Matur eram mai degrabă eu decât ea”

Anghel Damian și Lia Bugnar au format un cuplu pentru aproape un deceniu. După ce relația lor s-a încheiat, aceștia se pare că nu au mai păstrat legătura decât în interes profesional.

Chiar dacă între ei era o diferență de vârstă considerabilă, actrița fiind mult mai mare decât regizorul, Anghel Damian consideră că el era persoana matură dintre ei.

Anghel Damian, mărturisi despre relația cu Lia Bugnar: „Am ajuns să fiu un old soul”

Înainte de a forma un cuplu cu celebra cântăreață, cunoscutul regizor s-a iubit pătimaș timp de nouă ani cu Lia Bugnar.

Acesta consideră că a fost extrem de matur pe parcursul relației, chiar dacă este mai tânăr cu mai mult de două decenii față de fosta sa iubită.

Regizorul este convins că acesta s-a maturizat extrem de devreme în special din cauza divorțului prin care au trecut părinții săi când acesta era mic. Evenimentul l-a determinat pe Anghel Damian să devină extrem de responsabil și să realizeze ce își dorește de la viață. De aceea, chiar din copilărie acesta a început să își câștige primii bani.

„Paradoxul e că în relația cu Lia… Nu vorbim de subiecte tabu. Nu se ascunde nimeni. A fost o relație vizibilă, pentru că presa a considerat că e demnă de un interes. Noi am avut o relație foarte lungă, dar în același timp, omul matur eram mai degrabă eu decât ea. Dacă îmi fac un soi de introspecție și mă gândesc de ce am ajuns să fiu un old soul, deși sunt și eu dependent de cafea, dar nu sunt sapiosexual… Părinții mei sunt, din punctul meu de vedere, profund imaturi. Ei, divorțând foarte devreme, având 9 ani, am simțit că m-am responsabilizat foarte tare. M-am maturizat precoce.

Eu am câștigat primii mei bani făcând dublaje de desene animate, într-o epocă în care dublajele erau plătite serios. Aveam contract cu Disney. Am dublat și pentru TVR, Lion King, 101 dalmațieni… Era un dolar și jumătate replica. Erau mii de dolari, prin părinții mei primeam bani”, a dezvăluit Anghel Damian în podcastul lui Gojira.

