In articol:

Anglia s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din Qatar 2022, după ce a obținut o victorie clară în fața Senegalului, scor 3-0. Iată cum au petrecut jucătorii englezi la hotel!

Anglia s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din Qatar 2022, după ce a obținut victoria împotriva Senegalului, scor 3-0. Astfel că, deși senegalezii au început meciul în forță, având două mari șanse să marcheze în primele 30 de minte, englezii s-au regrupat rapid și au dominat meciul.

Anglia s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din Qatar 2022. Cum au petrecut jucătorii englezi la hotel [Sursa foto: Captură Twitter]

Citește și: Șoc în Naționala Angliei la Cupa Mondială! Un celebru jucător a plecat de urgență din Qatar după ce hoții i-au jefuit casa din Londra în care se aflau logodnica și copiii!

Citeste si: Ce trebuie să ai în portofel de Moș Nicolae 2022- kfetele.ro

Citeste si: Florica Boboi, adevărul despre experiența „Chefi la cuțite”. Ce a spus despre scandalurile din echipa roz- bzi.ro

Henderson a deschis scorul în minutul 38, fiind prima reușită la un turneu mondial pentru mijlocașul englez ajuns la a 73-a selecție pentru echipa națională. În vârstă de 32 de ani, acesta este al doilea cel mai vârstnic marcator din istoria Angliei la CM, după Tom Finney, 36 de ani.

Ulterior, cel de-al doilea gol a fost dat de Harry Kane, căpitanul englezilor, care nu a reușit să înscrie niciun gol în etapa grupelor.

Bukayo Saka a închis tabela la scorul de 3-0 în minutul 57 după ce a propulsat mingea peste portarul senegalez. Golul înscris de Saka i-a adus fotbalistului titlul de al doilea cel mai tânăr jucător care marchează într-un meci din fazele eliminatorii pentru naționala Angliei, scrie adevărul.ro.

Citește și: Soția lui Leo Messi a atras toate privirile la meciul Argentinei! Cu cine a venit Antonela și de ce a avut lacrimi în ochi celebrul jucător când a văzut imaginile cu ea din tribună

Englezii au câștigat meciul din optimi, 4 decembrie 2022, împotriva Senegalului, scor 3-0. Aceștia au dominat jocul, oferind suporterilor un meci savuros. De altfel, la hotel, englezii au fost întâmpinați de fani cu muzică și voie bună. Aceștia au dansat împreună și au sărbătorit victoria într-un mare fel. Vezi video!

What a welcome back at basecamp! 🥳 pic.twitter.com/fFnZE7eZec