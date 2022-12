Alina Pușcaș se teme pentru viața ei! Cât de grav este diagnosticul primit?: „Nu îmi permite să plec acasă. Am înțeles cât de periculos este”

In articol:

Duminică, 4 Decembrie, Alina Pușcaș și-a îngrijorat fanii din mediul online cu fotografii postate de pe patul de spital. Aceasta era la perfuzii și a dezvăluit care a fost motivul pentru care a avut nevoie de intervenția medicilor.

Alina Pușcaș este în continuare internată la spital

Vedeta era în timpul filmărilor unei emisiuni și i s-a făcut rău, însă a ales să ignore simptomele. Din nefericire, după câteva ore, starea ei s-a agravat, având dureri și febră mare.

Alina Pușcaș se află în continuare sub supravegherea medicilor, internată la spital. Cadrele medicale îi administrează tratament injectabil și nu poate pleca deocamdată acasă. Vedeta este conștientă de gravitatea diagnosticului primit și nu își cere externarea.

Citește și: Alina Pușcaș, pe patul de spital, a dezvăluit boala de care suferă: „Sunt rare cazurile”. Prezentatoarea TV a trecut prin clipe cumplite: „A început să se extindă pe spate și puțin în față”

„ Nu am ieșit din spital, sunt încă aici, mă recuperez, sunt pe tratament injectabil ceea ce nu îmi permite să plec acasă și nici nu aș îndrăzni să cer să plec pentru că am înțeles cât de periculos este. Trebuie să aștept să mă vindec, să fiu sigură că nu e nicio șansă de recidivă”, a declarat Alina Pușcaș, pentru Playtech.ro.

Citeste si: Ce trebuie să ai în portofel de Moș Nicolae 2022- kfetele.ro

Citeste si: Florica Boboi, adevărul despre experiența „Chefi la cuțite”. Ce a spus despre scandalurile din echipa roz- bzi.ro

Alina Pușcaș a primit diagnosticul în urmă cu câteva ore

Alina Pușcaș este internată la spital și în acest moment. Prezentatoarea este în continuare sub tratament, iar medicii au dignosticat-o cu un abces pe rinichi. Vedeta este conștientă de gravitatea diagnosticului și nici nu se gândește să își ceară externarea.

Citește și: Alina Pușcaș, pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu prezentatoarea TV: „Mi s-a întâmplat și mie...”

„ Sunt tot în spital, e prima oară când pot să vorbesc. E prima zi când mă simt mai bine, vă povestesc aici ce s-a întâmplat pentru că am primit foarte multe mesaje de la voi.

Sunt conectată şi acum la perfuzii, nu am terminat tratamentul, mi-a fost greu. Nu e vorba despre gripă sau covid, nimic din zona asta. Toată nebunia a început marţi dimineaţa când filmam, când am simţit în şold ca un junghi. Până spre seară a început să se extindă spre spate şi în faţă, în zona coastelor.

Am crezut iniţial că e o durere musculară, lombară, am zis că e din cauza tocurilor, nu i-am dat importanţă. Miercuri noapte m-am pomenit cu prima febră, a apărut brusc, am început să mă simt rău, iar joi febra constant 40-41. Nu mai răspunde organismul la medicamentele obişnuite, aşa că am decis să plec la Spitalul Militar din Bucureşti.

Am făcut febră până ieri dimineaţă, chiar dacă eram pe perfuzii. Este vorba, de fapt, de un abces pe rinichi. Nici nu am ştiut că există aşa ceva, sunt cazuri rare”, a mai spus Alina Pușcaș, pentru sursa citată.

Alina Pușcaș este în continuare în spital. [Sursa foto: Instagram]