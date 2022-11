Anisia Gafton a mărturisit când s-a lăsat de școală. Puțină lume știa asta despre ea: „Când vii în clasă râde lumea”

In articol:

Anisia Gafton a devenit cunoscută de o țară întreagă după ce a participat și a câștigat concursul din jungla Republicii Dominicane.

Mai puțină lume știe însă „câte clase” are vedeta și cât de mult a influențat-o școala în alegerea carierei pe care o profesează astăzi și cu care îi încântă pe români.

Vedeta a mărturisit de ce s-a lăsat de școală și cum și-a început cariera. [Sursa foto: Facebook ]

Anisia Gafton s-a lăsat de facultate după un an și jumătate

Anisia Gafton face stand-up de câțiva ani, iar oamenii o apreciază foarte tare. Vedeta are un umor incredibil, cu care și-a cucerit iremediabil publicul.

Chiar dacă este foarte dezinvoltă și pare că spune mereu ceea ce gândește, sunt unele lucruri despre ea pe care pare că le-a ținut ascunse până de curând.

Blondina are o carieră de succes acum, însă începutul acesteia nu a fost mereu ușor. Artista a început să cocheteze cu stand up-ul după ce a renunțat să mai urmeze cursurile Facultății de Teatru și Film.

„Toată lumea mă încuraja să fac stand-up. Am făcut şi un an de teatru, dar şi profesorul de acolo mi-a zis: „Anisia, nu ştiu ce cauţi tu aici, ar trebui să faci stand-up. Când vii în clasă râde lumea”. Dar nu aveam acea încredere în mine că pot să fac asta. Şi s-a întâmplat ca la începutul lui 2014 să fie un concurs la Târgu Mureş, un festival de satiră şi umor. Nu m-am dus să participat la secţiunea de stand-up, că nu aveam curaj. Am participat la duet. Întâmplarea o fost să pice duetul şi regizorul de acolo m-a pus pe stand-up”, a mărturisit Anisia Gafton, pentru adevarul.ro.

Vedeta o duce foarte bine și pe plan personal. De 5 ani de zile, aceasta are o relație cu Serghei, alături de care este extrem de fericită și împlinită.

Totuși, chiar dacă aceștia trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și pare că se înțeleg de minune, artista nu se grăbește deloc să meargă la altar. Vedeta de stand-up nu crede neapărat că ar spune nu unui inel cu diamant, însă a mărturisit că nu a făcut un țel în viață din măritiș.