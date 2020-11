Aniversarea atipica a frumoasei actrite Sera Kutlubey, Cemre, din “Nemilosul Istanbul”

Sera, care a facut o impresie puternica in randul fanilor, prin interpretarea rolului Cemre, a atras foarte multe complimente, din partea acestora iar la implinirea celor 23 de ani, tanara actrita le-a impartasit admiratorilor sai momentele unice din timpul petrecerii. Cu un tonus extraordinar, toata un zambet si tinand in fata un platou plin cu hamburgeri si cartofi prajiti, actrita a suflat in lumanarile aniversare, asezate chiar in mijlocul “tortului” inedit, pe care l-a preferat in detrimentul unui <dulce> clasic.

In prezent, Sera Kutlubey se numara printre cele mai discutate si apreciate nume ale tinerei generatii de actori din Turcia, in special dupa dupa interpretarea fascinanta a actritei pentru rolul Cemre, din serialul “Nemilosul Istanbul”.

Sera Kutlubey s-a nascut in anul 1997, la Istanbul. Si-a finalizat studiile la Departamentul de Teatru al Universitatii Haliç, a luat lecții de actorie și dicție la Academia de Științe ale Comunicării din Bașkent. Primul sau rol l-a avut in seria Kehribar (2016), urmata de alte roluri in seriale de televiziune, pentru ca din 2019, tanara actrita ea sa aleasa pentru a da viata personajului Cemre, in “Nemilosul Istanbul”.

Sera Kutlubey poate fi urmarita in fiecare zi, de luni pana vineri, in rolul Cemre, din “Nemilosul Istanbul”, fiica cea mare a familiei Yilmaz, o tanara ambitioasa si foarte frumoasa, care lucreaza ca asistenta medicala, oferindu-i tot ajutorul tanarului invalid Nedim, nepotul lui Agah Karacay. Din pacate, Cemre simte ca se lupta cu <morile de vant> , de fiecare data cand se izbeste de rautatea si ura nestavilite ale surorii mai mici, Ceren, invidioasa pe calitatile ei, si mai ales cu actiunile malefice ale lui Seniz, sotia lui Agah, care face tot ce-i sta in putinta pentru a scapa de Nedim.

