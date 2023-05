„Aniversarea de 3 ani” Deea Maxer și noul ei iubit au sărbătorit la restaurant! Ultimele imagini publicate de brunetă au stârnit controverse

In articol:

Dacă la început Deea Maxer a încercat să păstreze discreția și să nu se afișeze cu noul ei iubit pe internet și în spațiul public, iată că acum o face ori de câte ori are ocazia. Bruneta radiază de fericire lângă Robert Drilea, cel care i-a luat rapid locul fostului soț, iar dovadă sunt chiar imaginile pe care aceasta le postează pe rețelele de socializare fără a avea vreo reținere.

Deea Maxer a stârnit controverse cu ultimele imagini postate

Ei bine, ultima postare a acesteia a stârnit multe discuții în secțiunea de comentarii, iar totul a pornit de la descrierea ei.

La scurt timp după divorțul de Dinu Maxer, bruneta și-a asumat relația cu Robert, iar gurile rele au spus vrute și nevrute, însă aceasta nu a ținut cont de bârfe și continuă să-și trăiască noua poveste de dragoste. Iar dacă până acum o știa doar ea, iată că nu se mai mai ascunde și se mândrește cu orice apariție a ei cu noul partener.

În urmă cu o seară, cei doi au participat la un eveniment, unde s-au distrat de minune și chiar au simțit nevoia să imortalizeze momentul. Bineînțeles că nu puteau să nu posteze imaginile și pe rețelele de socializare. Nu a durat mult și au început să curgă și comentariile, căci a fost o mică neînțelegere care a pornit de la descrierea pusă de Deea Maxer: „Seară în oraș! Felicitări, Symposium Festival pentru aniversarea de 3 ani”.

Deea Maxer și Robert, noul ei iubit [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Cine este concurenta de la „Casa Iubirii” care a provocat-o pe Simina Loica în gala RXF: „Mi s-a părut destul de drăcoasă”- kanald.ro

Citeste si: Alertă la nivel mondial Ne apropiem de pragul critic- stirileprotv.ro

Fanii au sărit imediat să o apere, ca nu cumva să se înțeleagă că relația ei cu Robert a început în urmă cu trei ani, pe când ea încă era măritată cu Dinu Maxer, ci doar că amândoi au participat la un eveniment.

Citește și: „Vezi că Dinu este cu amanta” Apelul primit de Deea Maxer, la scurt timp de la divorț. Nu au vrut să vorbească despre asta până acum

„3 ani de la Symposium Festival...Ce ați înțeles voi??”, a scris un internaut.

De asemenea, nu au lipsit nici cei care au criticat-o pe Deea pentru că a ales să divorțeze de cel care i-a fost alături aproape două decenii: „Ce uşor sunteti de acord să se distruga o casnicie de 16 ani, Dumnezeu nu permite divortul doar in caz de adulter plus ca sunt si 2 copii la mijloc. Dar fiecare are liberul arbitru sa faca cu viata lui ce doreste. Toti avem pacatele noastre si greseli”, a scris o tânără în dreptul imaginilor.

Citeste si: „Vom rămâne suflet lângă suflet” Anamaria Prodan a anunțat despărțirea de Flavius Nedelea- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 19 mai 2023. Ce sărbătoare este vineri? Este dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: Momente cumplite pentru o actriță cunoscută! A fost atacată și bătută în plină zi într-un parc din Capitală. Nimeni nu a intervenit pentru a o ajuta: "Începe să mă jignească, să mă înjure"- radioimpuls.ro

Citește și: Dinu Maxer, tras la răspundere pentru relațiile de după divorț?! Nu a mai stat pe gânduri și l-a taxat dur: "Te vede la știri zilnic cu o altă cucerire"

Totuși, însă, cei care îi iau apărarea sunt mai mulți decât cei care o critică pentru că a ales să se despartă de Dinu și să-și refacă viața: „Nu înțeleg ce se tot vorbește despre Dinu când acești doi oamenii chiar se potrivesc foarte bine și au ales sa fie impreuna”/ „Mai terminat cu critica, nu ști ce e in casa omului”/ „Ce frumosi sunteți și ce asemanare”/ „Ce bine va potriviți!”, sunt doar câteva dintre comentariile fanilor Deei de la ultima postare a ei cu Robert Drilea.