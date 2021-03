Anna Lesko, propuneri indecente pentru Cove în direct! Cum a reacționat prezentatorul tv: „Vreau să îți satisfac dorințele”

In articol:

Anna Lesko este una dintre cele mai controversate și excentrice cântărețe din showbiz-ul românesc. Artista se mândrește cu un trup de invidiat la vârsta de 42, pe care îl lucrează intens în sala de fitness. Artista este foarte atentă și la alimentație, motiv pentru care a venit în platoul emisiunii prezentate de Cove și Lora, unde le-a pregătit un preparat făcut chiar de ea.

Îmbrăcată într-o rochie foarte atrăgătoare, cu umerii goi și un imprimeu de șarpe, Anna Lesko a venit pregătitiă să îi uimească pe cei din platou cu preparatele ei culinare. Celebra cântăreață a decis să facă o rețetă de chifteluțe de pește, cartofi dulci și salată de spanac. În timp ce lucra de zor la preparat, Cove și Anna Lesko au încpeut să aibă o discuție plină de...

apropuri. Anna Lesko i-a transmis celebrului prezentator că vrea să îi îndeplinească toate poftele. Lora s-a amuzat copios de discuția celor doi.

Anna Lesko: Uite, Cove, când omul frământă, are nevoie și de o discuție frumoasă

Cove: Simt căldură între picioare…

Anna Lesko: E de la cuptor, am nevoie de căldură. Acum o să fac biluțele

Cove: Ai grijă cu biluțele…

Anna Lesko: Da, am. Îmi place sacoul tău foarte mult, e o nuanță drăguță. La emisiunea asta trebuie să-l determin pe Cove să-și deschidă barierele și papilele gustative

Cove: Eu, pentru azi, m-am lămurit.

Pentru joi te-ai gândit ce gătim?

Anna Lesko: Eu vreau să îți satisfac ție dorințele, ce vrei tu să se întâmple joi aici, în platou, Cove?

Cove: Aș vrea ceva pe bază de varză, că varză mănânc, varză sunt. Să fie ceva proaspăt, că eu nu refuz niciodată, îmi plac prospăturile.

Anna Lesko, primele declarații despre despărțirea de tatăl copilului ei

Anna Lesko a rupt tăcerea cu privire la despărțirea de tatăl copilului ei! Vedeta s-a deschis în fața fanilor ei și a povestit care este motivul pentru care ea și tatăl lui Adam au decis să o ia pe drumuri diferite.

„Nu mai privim în aceeaşi direcţie. Mergem aşa frumos, dar nu-mi mai place. Eu sunt o femeie care trăieşte. Nu zic că Adrian nu, dar nu a fost el pregătit pentru chestia asta. El nu a avut nimic de reproşat, nici eu nu am ce să-i reproşez, dar problema am semnalat-o eu, eu am simţit-o..."