Antonia, dezvăluiri fără perdea! Vedeta s-a confruntat cu cele mai grele clipe din viața ei: „Au fost multe răutăți gratuite”

Antonia este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete. Artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Alex Velea, cu care formează o relație de mai mult de un deceniu. Cei doi au împreună 2 copii, pe Dominic și Akim, însă vedeta mai are o fetiță, pe Maya, dintr-o căsătorie anterioară.

Deși viața Antoniei pare perfectă pe micile ecrane, vedeta s-a confruntat cu momente dificile de-a lungul vieții, însă a învățat să treacă peste orice critică și să meargă înainte indiferent că oamenii o descurajează.

Antonia, momente dificile din viața sa

Deși pare că are o viață minunată, Antonia a trecut de-a lungul timpului prin momente dificile. Cu toate acestea, are sprijinul iubitului ei, Alex Velea, care o apreciază și o încurajează nemărginit.

„ Alex îmi spune că sunt prea bună pentru lumea în care trăim și mă apreciază că sunt blândă și o mamă super.”, a mărturisit Antonia, pentru viva.ro.

Antonia s-a confruntat cu multe clipe dificile, însă a învățat cum să treacă peste ele, astfel că a devenit mai puternică și mai stăpână pe ceea ce simte și poate. Cu toate acestea, vedeta este foarte pozitivă și se poate gândi doar la momentele frumoase din viața ei, precum nașterea celor trei copii ai săi.

„ Au fost multe momente dificile, dar vreau să cred că am devenit mai puternică odată ce le-am depășit. Unele, desigur, au lăsat urmări și încerc să mă vindec.(...) Au fost multe răutăți gratuite, dureroase și nefondate, fără să fie bazate pe adevăr, multe jigniri.”, a mai spus artista.

Antonia, secretul frumuseții și al unui corp de invidiat

Antonia se declară o iubitoare de fast-food, cu toate că este conștientă că nu este benefic pentru sănătatea ei. Artista este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România, motiv pentru care este mereu întrebată de secretele ei. Vedeta a mărturisit că nu face mari sacrificii pentru a se menține în formă, însă cel mai important este că merge la sală și are grijă la alimentația ei.

„ Îmi place mult să mănânc fast-food, dar știu că nu e bine. Așa că mă bucur și mă simt norocoasă că îmi plac legumele, pe care le combin cu carne.(...) Nu am trucuri anume, merg la sală, mă antrenez împreună cu Alexandru pentru a mă menține în formă, merg la tratamente cosmetice pentru ca tenul meu să fie curat și hidratat, folosesc produse adecvate tipului meu de ten, mă hidratez, am grijă ca întotdeauna să mă demachiez și, desigur, e important să am grijă la alimentație.”, a explicat cântăreața.

