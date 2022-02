Antonia este însărcinată? Internauții au reacționat imediat, după ce Dani Oțil a postat o fotografie cu artista în mediul online: „Oare are bebe?”

In articol:

Antonia a fost prezentă în platoul emisiunii pe care Dani Oțil și Răzvan Simion o prezintă, iar soțul Gabrielei Prisăcariu a imortalizat momentul, realizând câteva fotografii cu artista, pe care ulterior le-a postat pe rețelele de socializare.

Ei bine, nici nu a publicat bine poza, că internauții au luat cu asalt secțiunea de comentarii, întrebând dacă Antonia este sau nu însărcinată.

Motivul pentru care internauții au crezut că Antonia este însărcinată

Invitată în cadrul emisiunii TV, Antonia a ales să abordeze o ținută simplă. Astfel, cu niște pataloni largi și o cămășuță multicoloră la fel de largă, vedeta și-a făcut apariția în platou, iar Dani Oțil, unul dintre prezentatorii matinalului, a făcut câteva fotografii alături de cântăreață.

Ei bine, însă, ținuta aleasă de partenera lui Alex Velea o făcea pe vedetă să pară că are burtică, iar internauților nu le-a scăpat acest detaliu, așa că au luat cu asalt secțiunea de comentarii, întrebând dacă nu cumva Antonia așteaptă un

copil.

„Oare are bebe Antonia?”, a fost una dintre întrebările adresate de internauți, în secțiunea de comentarii.

Antonia și Dani Oțil [Sursa foto: Instagram]

Cântăreața este deja mamă a trei copii

Antonia este mămică a trei copii. Vedeta are o fetiță din prima căsătorie cu Vicenzo Castellano, Maya, dar și doi băieți rezultați din relația pe care o are în prezent cu logodnicul ei, Alex Velea, respectiv Akim și Dominic.

Deși nu locuiesc împreună, cei trei frați au o relație foarte bună, iar Maya îi vizitează des pe frățiorii ei mai mici, dat fiind faptul că micuța locuiește în Italia, alături de tatăl său.

Totodată, în urmă cu ceva timp, Antonia povestea în cadrul unui podcast pe YouTube că nu i-a botezat pe cei doi fii ai săi, fapt pentru care lumea a criticat-o aspru, motivând în același timp de ce nu a avut

loc creștinarea băieților ei până în acest moment.

„A fost groaznic când copiii nu purtau numele lui Alex. Eu nu mi-am botezat copiii nici până în ziua de azi pentru că aveau alt nume. Nu purtau numele lui Alex. Mă judeca lumea. Îmi spunea că o să ard în Iad, că o să ni se întâmple lucruri rele, că trăim în păcat, că nu vreau să-i botez. Cum să crezi așa ceva… tu nu cunoști situația mea. Am vrut să termin treaba cu divorțul și am vrut să încep de la zero cu nunta cu Alex. Să iau numele lui și copiii la fel. E fix treaba mea ce fac. Pot să o fac în privat. Sunt niște lucruri care țin de viața mea personală. M-am săturat să dau explicații. E presiune mare. Sunt momente când nu mai pot”, a declarat Antonia.