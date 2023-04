Antonia, pictorial de senzație de ziua sa de naștere, doar în lenjerie intimă! Artista a încins tot internetul: „Îmi place mult cum arăt”

In articol:

Ieri a fost o zi specială pentru Antonia, pentru că a împlinit vârsta de 34 de ani. A primit o mulțime de urări frumoase cu această ocazie din partea prietenilor, colegilor de breaslă și a fanilor, iar familia sa a răsfățat-o așa cum se cuvine.

Artista a marcat această aniversare și cu o serie de poze provocatoare, realizate doar în lenjerie intimă.

Cu ocazia zilei sale de naștere, Antonia a realizat o ședință foto cu totul specială, în care și-a etalat trupul bine lucrat în sala de fitness. „Îmbrăcată” doar în lenjerie intimă, cu un tort în mână, artista a demonstrat încă o dată tuturor că nu există nu se poate, chiar și în cazul unei mămici care a adus pe lume 3 copii. Cântăreața are o siluetă de invidiat, iar sala de fitness a devenit pentru ea, cel puțin în ultimele luni, a doua casă.

Cum au reacționat fanii?

Imaginile în lenjerie intimă, cu doar o mică bucată de material care îi acoperă părțile intime, au făcut ravagii în mediul online printre fani, strângând peste 100 000 de aprecieri.

Admiratorii artistei nu s-au zgârcit deloc la complimente. Printre multe cuvinte frumoase, unii dintre internauți nu s-au sfiit să o critice pentru ipostaza mult prea îndrăzneață sub care s-a afișat, însă răspunsul Antoniei a venit imediat!

„Și ce vrei sa demonstrezi cu pozele astea?la 40 te vedem și fără chilo.”, a spus unul dintre internauți.

„poateee poateeee! Ramai aproape. Cine a zis ca vreau sa “demonstrez?” Îmi place mult cum arăt și mă simt bine, mai ales pentru 34 de ani! It’s my life, my page, my ass and titties.”, a

răspuns, asumată, Antonia.

Ce cadou primit Antonia de la Alex Velea?

Alex Velea și-a răsfățat viitoarea soție așa cum știe mai bine. De ziua ei de naștere, cântărețul i-a oferit în dar Antoniei doi genți de firmă, a organizat o cină în familie, dar și o declarație de dragoste pe care a scris-o în mediul online, în văzul tuturor.

„La mulți ani fericiți, iubirea mea! Te iubesc și îți mulțumesc că exiști!”, a scris Alex Velea în mediul online.