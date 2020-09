In articol:

Iubita lui Alex Velea

Antonia este una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi din țară. La momentul actual, frumoasa artistă reușește să bucure cu vocea ei zeci de mii de oameni. În plus, iubita lui Alex Velea este o fire directă, de cele mai multe ori le spune internauților ce are pe suflet.

Antonia, reacție acidă în mediul online

Antonia nu a stat prea mult pe gânduri nici de data aceasta și a împărtășit o nouă problemă cu fanii ei. Chiar dacă nu a dat niciun nume, vedeta a ținut să precizeze faptul că există anumite persoane în mediul online care îi critică cariera și care nu sunt mulțumite de ceea ce face. Frumoasa cântăreață a mai adăugat faptul că fiecare este liber să facă ce își dorește. Toată această scenă a fost postată pe contul de Instagram al cunoscutei artiste.

„Eu cred că cel mai bine este să îşi vadă de treabă fiecare. Unii sunt după vizualizări, unii după bani, unii după popularitate, unii dau orice să fie în trending. Nu contează, fiecare cu drumul lui, nu este treaba ta!

Cântăreața Antonia

Lasă, fii tu ăla serios şi «TRUE» şi mai «presus/bun/şmecher» şi restul ce există pe piaţă e doar «trash», orice, dar vezi-ţi de drumul tău. Chiar nu este necesar să fii rău! Make music, have fun, keep going and smile! Good luck!”, a declarat Antonia pe InstaStory.

Alex Velea și Antonia, pregătiți de căsătorie

Cu ceva timp înainte de a începe relație cu Alex Velea, cântăreața a fost căsătorită cu un alt bărbat, Vicenzo. Divorțul a durat destul de mult, dar se pare că mai este foarte puțin până când se va termina. Astfel, în sfârșit, Antonia se va putea căsători cu bărbatul care i-a furat inima.

Antonia și Alex Velea

„Așteptăm să-și intre lucrurile în normalitate, în ceea ce privește actele. După care, evident, urmează ceva și din partea mea. Eu de abia aștept să o cer în căsătorie. Știu cum o să o fac”, a declarat Alex Velea.