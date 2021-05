Antonia s-a afișat cu burtica de gravidă pe Internet. Alex Velea și artista, pregătiți să devină părinți pentru a patra oară?

In articol:

Antonia este o cântăreață extrem de apreciată în țara noastră. Pe lângă o carieră de succes, artista are și o familie extrem de frumoasă. Însă se gândește frumoasa cântăreață să devină mămică pentru a patra oară?! Ultima imagine postată a surprins pe toată lumea.

Antonia, imagine cu burtica de gravidă pe Internet

În urmă cu puțin timp, pe rețelele de socializare, Antonia a postat o imagine cu burtica de gravidă. Însă, fotografia nu este una recentă, ci este făcută, cel mai probabil, de când artista era însărcinată cu primul băiețel. Alături îi este și fiica ei- Maya, care îi ține mâna pe burtică și zâmbește la cameră.

O pagină care o susține pe îndrăgita artistă a decis să reposteze fotografia, iar iubita lui Alex Velea a decis să o posteze și ea. Nostalgică, artista și-a adus aminte de perioada în care era însărcinată și de momente plăcute pe care le-a trăit atunci.

Antonia și Maya, fetița ei[Sursa foto: Instagram]

Antonia, adevărul despre scandalul cu Lino Golden și Mario Fresh

Au fost mai mult decât prieteni, au format o familie. Lucrurile s-au schimbat pe parcurs, iar relația dintre aceștia s-a răcit. Antonia a vorbit despre scandalul cu Lino Golden și Mario Fresh și se arată extrem de dezamăgită de ceea ce s-a întâmplat între ei.

„ Eu, fiind femeie, am fost foarte dezamăgită. Dar am învățat să trec peste. Nu mă mai gândesc la asta, pentru că depun prea multă energie. Doar și-au arătat fețele lor adevărate, nothing more. Nu prea am comentat acest subiect nici eu, nici Alex. Nu mai există pentru noi oamenii aceștia, atât. ”, a declarat Antonia.

