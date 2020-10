Antonia [Sursa foto: Instagram]

După ce Alex Velea, Mario Fresh și Lino Golden au încheiat orice fel de legătură, multe detalii încep să iasă la iveală. În urma clipului video, postat de Velea, Mario Fresh și Lino Golden au făcut câteva postări în care îi mulțumesc artistului pentru tot ce-a făcut pentru ei.

”Multumesc unchiule ca ai avut incredere in mine si ca m-ati luat la voi in casa. O sa raman vesnic recunoscator. Drumurile noastre se separa dar va doresc tot binele din lume. ❤️”, a scris Lino Golden, pe pagina lui de Instagram, postând și o fotografie cu Alex Velea.

Alex Velea și Lino Golden[Sursa foto: Instagram]

Mario Fresh a ținut și el să-i mulțumească lui Alex Velea, sperând că tot conflictul se va termina aici. ”Am fost un GoldenBoy de la bun inceput si asa o sa raman, indiferent de drumul pe care mă va conduce viata. Am plecat cu Velea pe un drum greu, anevoios si foaaaarte lung, iar atunci cand am intrat pe autostrada ne-am separat. Ar mai fi fost cate ceva de adaugat sau de schimbat in vlogul pe care l-a facut, dar e ok si asa... povestea suna diferit de la fiecare om implicat in treaba asta... Apreciez faptul ca a fost cerebral si incheie acest capitol asa frumos.Nu vreau sa merg mai departe cu vibe uri rele, doar recunostinta si multumiri ptr UnQ Alex! GOLDENBOY PE VIATA! #13”, este mesajul publicat de Mario Fresh.

Antonia, trădată și mințită de cei pe care-i considera prieteni

Antonia s-a arătat și ea deranjată de foarte multe ori, după ce Lino și Mario Fresh au ales să rupă orice legătură cu Alex Velea. Frumoasa cântăreață a dat de înțeles că este dezamăgită și se simte trădată. Aceasta a răspuns la curiozitățile fanilor, pe pagina ei de Instagram, unde spune că a aflat târziu că un cuplu, trecut de vârsta de 30 de ani, o bârfea și vorbea despre ea altor cunoscuți. Nimeni nu știe la cine se referă artista, însă această declarație vine în timpul conflictului dintre Velea, Lino și Mario.