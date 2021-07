Antrenorul lui Andrei Dascălu, reacție impresionantă după ce a văzut finala Survivor România: „Să ajungă campion mondial”

Andrei Dascălu, finalist Survivor România 2021 11:01, iul 11, 2021 Autor: Clara Ionescu

Andrei Dascălu este unul dintre finaliștii Survivor România 2021. Războinicul a ajuns cel mai departe din echipa sa și a fost la un pas să câștige marele trofeu. Tânărul boxer a fost foarte susțin de prieteni, cât și colegii de breaslă. Printre persoanele care l-au susținut și l-au felicitat pentru parcursul său este și antrenorul lui Andrei Dascălu.

„Să mă ții la curent. Am văzut că a ajuns foarte sus. Este fantatsic că a reușit să ajungă până la final. Acum are nevoie să ajungă campion mondial. Ce cășătorie interesantă îl așteaptă. Să meargă la Survivor l-a ajutat foarte mult la box. Sper că va realiza că a fost cel mai bun lucru pe care putea să îl facă. Foarte bine, Andrei”, este mesajul transmis de antrenorul lui Andrei Dascălu, finalist Survivor România 2021.

Mesajul transmis de antrenorul lui Andrei Dascălu [Sursa foto: Instagram]

Andrei Dascălu primele declarații după ce Zanni a câștigat Survivor România

A fost o finală foarte stânsă între Zanni și Andrei Dascălu, la Survivor România 2021. Tnărul boxer a mărturisit că se aștepta la o luptă grea în Marea Finală.

„Am fost conștient că atunci când mă voi lupta cu Zanni va fi foarte greu, meciurile noastre au fost mereu foarte strânse, la fel va fi și acum. Știu că are foarte mare susținere, dar sunt mândru de mine că am ajuns până aici. Sunt recunoscător publicului care m-a adus până aici. Degeaba ești un sportiv bun dacă nu ești votat de cei de acasă, dacă nu ai un public al tău.

Le mulțumesc din suflet că au fost alături de mine și că m-au ajutat să ajung până aici. Mereu am încercat să fiu cum sunt eu în viață mea de acasă.

Înainte să vin aici am vorbit cu antrenorul meu și mi-a spus că atuul meu este disciplina și să fiu la fel și aici, să nu încerc să par ceea ce nu sunt. Exact asta am făcut și sunt mândru că am reușit să ajung în finală...” Citește mai multe AICI.