Mai exact, de curând, Alexander Florescu și-a lansat site-ul noul concept prin care oferă acces la programe personalizate de antrenamente și planuri de nutriție tuturor acelor persoane cărora timpul nu le permite să ajungă în sala de fitness, dar care își doresc să își schimbe stilul de viață.

Citeste si: Antrenorul vedetelor, Alex Florescu, a ”distrus-o” pe Raluca de la Bambi! VIDEO

Citeste si: Alexander Florescu, antrenorul vedetelor si specialistul Kfetele.ro pe FITNESS, te invata cum sa ai brate tonifiate prin cateva exercitii usoare

Pe site-ul lui, Alex Florescu, antrenorul vedetelor, oferă 7 programe de antrenament și nutriție ce includ peste 80 de video-uri demonstrative de fitness și peste 25 de planuri de nutriție, dar și monitorizare constantă a progresului, aceasta putând fi accesată de pe laptop, telefon sau tabletă.

Programul online creat de antrenorul vedetelor oferă experiența completă a unei săli de fitness, însă în confortul propriei case sau chiar în vacanță sau la birou, oferind toate avantajele pe care le implică exercițiul fizic, dar și o flexibilitate mai mare a programului fiecărui utilizator. În plus, accesarea unui astfel de program nu implică o investiție foarte mare în accesorii de fitness și nu este nevoie de un spațiu foarte mare pentru desfășurarea antrenamentelor. Meniurile zilnice incluse în fiecare program de antrenament ajută la o gestionare mai bună a alimentației de zi cu zi, care să susțină tot efortul pe care fiecare îl depune în a-și consturi un stil de viață sănătos.

”Îmi doresc ca în România să se facă cât mai mult sport, dar înțeleg și faoptul că lumea se concentrează asupra carierei în primul rând. Oamenii stau din ce în ce mai mult la birou, iar uneori chiar nu mai au timpul necesar deplasării la sală, motiv pentru care am decis să găsesc o variantă să vină sala la ei acasă. De aceea am creat site-ul și, normal, voi avea grijă atât weu, cât și colegii mei, să îi ajutăm pe oameni să facă sport cât mai mult, de acasă, din camera proprie. Normal, nu le oferim doar proiecte de antrenament și de nutriție, ci vom supraveghea, constant, progresul fiecăruia, îi vom explica ce și unde greșește în viața de zi cu zi și cum poate deveni mai sănătos”, ne-a spus Alex Florescu, antrenorul vedetelor.

Alex Florescu, campanie pentru copiii obezi

“România are din ce în ce mai mulți copii grași. Grași sau chiar obezi. Iar acest lucru nu are cum să nu ne deranjeze pe noi toți. E vorba de viitorul nostru, de sănătatea lor”, ne-a spus Alex Florescu, antrenorul vedetelor. Din acest motiv, alături de colegii de la sala lui de fitness, a pus la punct un program special pentru copiii cu probleme de greutate.

“Am făcut deja prima tabăra pentru copii. Timp de o săptămâna, i-am dus la munte, am făcut sport alături de ei, le-am făcut câte o dietă, iar rezultatele au fost fantastice. Dar, cel mai important este, cred eu, că am reușit să îi scoatem din casă, să îi ducem în natură și să îi facem să le placă sportul. Culmea, cam toți, acum, după tabăra, s-au apucat să facă sport. Simt că doar implicându-ne noi toți putem să facem ceva pentru ei. Eu, unul, nu pot să stau și să nu fac nimic! Ar fi o crimă. Am făcut toată viață sport, știu cât este de importantă mișcarea, cât de mult îți prelungește viață și ce stare de bine îți poate da după ce reușești să te ții de sport”, ne-a mai spus Alex Florescu.