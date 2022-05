"Anul acesta sunt pe cai mari!"Mihai Trăistariu revine în forță și face marea dezvăluire | EXCLUSIV

In articol:

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țară. Și-a început cariera drept component al trupei Valahia, mai apoi adoptând o carieră solo. Cel mai de succes moment din cariera sa a fost reprezentarea României la concursul "Eurovision", în anul 2006, unde a ocupat locul 3 în clasament, cu piesa "Tornero".

Mihai Trăstariu petrece 1 Mai într-un mod inedit

Mihai Trăstariu petrece mereu în stil mare atunci când e vorba de sărbătoare. Dacă de Paște a cântat, de 1 Mai a ales să se relaxeze și să se distreze alături de sute de copii, în natură.

"Anul ăsta, pentru că am avut doi ani de pauză, am de gând și deja am demarat să merg cu elevii școlii mele de muzică din Constanța, cu 110 elevi și am dat sfoară în țară să facem picnic mare de 1 Mai cu toată școala la Cheile Dobrogei, ieșim vreo 30 de minute cu mașinile, facem picnic, ne veselim, cântăm, facem grătare, numai să fie vremea bună, să ne ajute.", a dezvăluit Mihai Trăstariu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăstariu: "Anul acesta mă simt norocos"

Mihai Trăistariu iubește muzica enorm și asta transmite de fiecare dată când cântă.

Anul acesta de Paște, artistul a avut un program bine stabilit și anume s-a ocupat cu voia bună a românilor. Nici în prag de sărbătoare nu a putut renunța la muzică, lucru care nu poate fi decât de lăudat.

"Anul acesta mă simt norocos, am concert. De obicei, nu cânt de Paște, dar uite că anul acesta s-a întâmplat așa. Duminică mai exact, la ora 15, am de cântat în Sinaia, la un resort, la masa de prânz. Deci, oamenii sâmbătă noaptea au Învierea, iar duminică, când e dezlegare practic la orice și la <<destrăbălare>> să zic așa, lumea are voie să petreacă și iată că duminică am cântare. Deci, anul ăsta sunt pe cai mari, pentru că am suferit doi ani cu pandemia și pentru că noi artiștii am stat acasă și nu am avut concerte, iată că se întâmplă miracole de Paște. Oamenii o să petreacă pe muzica mea.", a declarat Mihai Trăistariu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.