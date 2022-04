Mihai Trăistariu nu a dus grija cumpărăturilor de Paște! Bucatele de pe masă îi sunt asigurate: "Nu e nevoie să gătesc" | EXCLUSIV

In articol:

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țară. Și-a început cariera drept component al trupei Valahia, mai apoi adoptând o carieră solo. Cel mai de succes moment din cariera sa a fost reprezentarea României la concursul "Eurovision", în anul 2006, unde a ocupat locul 3 în clasament, cu piesa "Tornero".

Mihai Trăstariu nu renunță la muzică nici de Paște

Mihai Trăistariu iubește muzica enorm și asta transmite de fiecare dată când cântă. Anul acesta de Paște, artistul are deja prigramul stabilit și anume se va ocupa cu voia bună a românilor. Nici acum, în prag de sărbătoare nu poate renunța la muzică, lucru care nu poate fi decât de lăudat.

"Anul acesta mă simt norocos, am concert. De obicei, nu cânt de Paște, dar uite că anul acesta s-a întâmplat așa. Duminică mai exact, la ora 15, am de cântat în Sinaia, la un resort, la masa de prânz. Deci, oamenii sâmbătă noaptea au Învierea, iar duminică, când e dezlegare practic la orice și la <<destrăbălare>> să zic așa, lumea are voie să petreacă și iată că duminică am cântare. Deci, anul ăsta sunt pe cai mari, pentru că am suferit doi ani cu pandemia și pentru că noi artiștii am stat acasă și nu am avut concerte, iată că se întâmplă miracole de Paște. Oamenii o să petreacă pe muzica mea.", a declarat Mihai Trăistariu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăstariu, Paște fără griji

În fiecare an, Mihai Trăistariu este mai mult decât binecuvântat la greu.

Are oameni cu suflet mare în jurul lui, cărora le pasă și țin la el. Cântărețul ne-a povestit cum arăta Paștele în urmă cu câțiva ani, când încă avea familia aproape și cum arată acum, de când e singur.

"De Paște, în general, săteam cu familia, dar dacă am 4 frați care sunt împrăștiați, sormea în Iași, unul la Piatra Neamț și eu la Constanța, nu ne mai înțelegem. Părinții au muritcând eram mai mici și atunci mă duc cu prietenii la Înviere, iau Lumină și aduc acasă Lumină. Ăsta e singurul ritual pe care îl mai fac. Dacă am o iubită în momentul ăla, gătea singur câte ceva și atunci aveam în casă lucruri sfinte, dar dacă nu, cum se întâmplă acum de obicei primesc de la vecini, prieteni, sarmale, drob, ouă roșii. Așa nu e nevoie să gătesc, nici să cumpăr, pentru că primesc din toate părțile bucatele de Paște.", a mărturisit Mihai Trăistariu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.