Primăria Capitalei a anunțat în această seara că va distribui în mod gratuit măști de protecție pensionarilor și persoanelor cu dizabilităţi care nu au posibilitatea achiziţionării acestora, potrivit unui comunicat de presă.

In articol:

[email protected]

, se arată în comunicatul Primăriei Capitalei.

Se pot steriliza măștile de protecție la microunde?! Răspunsul unui specialist clujean

În contextul pandemiei de coronavirus, masca a devenit un accesoriu zilnic esențial. Însă cum am putea să o sterilizăm dacă nu putem cumpăra alta? Pot fi distruși microbii la cuptorul cu microunde?

Citeste si: Vulpița s-a revăzut cu tatăl ei după patru luni. Ce spune de certurile dintre cei doi soți: „El s-a schimbat, nu vrea să...”

Pandemia de coronavirus a adus și o creștere a prețurilor la măștile de protecție, accesorii indispensabile în această perioadă. Astfel, oamenii trebuie să-și pună inventivitatea la bătaie și să găsească o modalitate de sterilizare a măștilor de protecție. Se pot steriliza măștile de protecție la microunde?! Un cercetător clujean a făcut acest experiment și ne-a arătat rezultatele.

Un cercetăotor clujean a făcut un experiment inedit după ce specialiștii francezi au declarat că microbii de pe măștile de protecție pot fi distruși dacă masca este ținută 15 minute la o temperatură de 92 de grade.

Citeste si: Klaus Iohannis, anuntul care ii sperie pe romani: “Nu voi ezita să declar din nou stare de urgenţă”

„Având in vedere că a începtut perioada în care este obligatoriu să purtăm măști, și au început sa apară diverse informații cu privire la igienizarea măștilor, am făcut un experiment pornind de la întrebarea... PUTEM STERILIZA MĂȘTILE LA MICROUNDE?”, a scris Dan C. Vodnar, pe pagina sa de Facebook.

Astfel, pornind de la ipoteza cercetătorilor francei, Dan C. Vodnar a încercat să sterilizeze o mască de protecție în cuptorul cu microunde.

Citește continuarea aici