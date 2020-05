In articol:

Pandemia de coronavirus a adus și o creștere a prețurilor la măștile de protecție, accesorii indispensabile în această perioadă. Astfel, oamenii trebuie să-și pună inventivitatea la bătaie și să găsească o modalitate de sterilizare a măștilor de protecție. Se pot steriliza măștile de protecție la microunde?! Un cercetător clujean a făcut acest experiment și ne-a arătat rezultatele.

Un cercetăotor clujean a făcut un experiment inedit după ce specialiștii francezi au declarat că microbii de pe măștile de protecție pot fi distruși dacă masca este ținută 15 minute la o temperatură de 92 de grade.

„Având in vedere că a începtut perioada în care este obligatoriu să purtăm măști, și au început sa apară diverse informații cu privire la igienizarea măștilor, am făcut un experiment pornind de la întrebarea... PUTEM STERILIZA MĂȘTILE LA MICROUNDE?”, a scris Dan C. Vodnar, pe pagina sa de Facebook.

Astfel, pornind de la ipoteza cercetătorilor francei, Dan C. Vodnar a încercat să sterilizeze o mască de protecție în cuptorul cu microunde.

„Vom face un experiment pe două tipuri de măşti, o mască chirugicală clasică şi o mască textilă”, a spus cercetătorul.

După ce măștile au fost ținute în cuptorul cu microunde, specialiastul le-a verificat temperatura din minunt în minut. Concluzia

„Concluzia acestui studiu este că, la microunde, măştile nu se încălzesc până la temperatura de 92 de grade Celsius, temeperatură invocată de către cercetătorii francezi. Prin urmare, nu putem numi procesul sterilizare”, a declarat Dan Vodnar – cercetător USAMV Cluj-Napoca.