Românii își vor primi pensiile înaintea sărbătorilor pascale

Autoritățile susțin, însă, că nu este cazul ca pensionarii să își facă probleme. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a afirmat marți faptul că românii își vor primii banii înaintea sărbătorilor pascale.

”În România cei care nu au venit sunt in responsabilitatea autorităților locale. Vom lua măsuri care să vină în sprijinul acestor oameni.

Avem intenția, dar depinde de disponibilul de cash, în niciun caz pensiile nu vor întârzia. La momentul în care vom lua o decizie voi anunța oficial, facem mai multe analize în acest sens, există disponibilitate și de la Poșta Română. Am insistat, am cerut si am toate asigurarile ca oamenii isi vor primii pensiile la timp. Cei pe card la data stabilita, si cei numerar”, a declarat ministrul.

Șomajul tehnic. De mâine sunt așteptate solicitările angajaților

În ceea ce privește somajul tehnic, Violeta Alexandru a anunțat că începand de mâine sunt așteptate solicitarile angajatiilor la ANOFM in vederea depunerii celor 2 documente.

Pe de alta parte, celelalte forme de munca se vor prezenta tot de maine. Odata ce luna martie s-a inchis cu o declaratie respectiv cu o cerere prin care vor solicita, nu este necesara deplasarea. Angajatorii pot sa trimita prin email, iar cei care sunt in alte forme de munca vor trimite cele 2 documente prin email catre AJPSI-uri. Dacă vă fi o nouă reglementare, vom fi pregătiți” , a declarat Violeta Alexandru.