Anunțul făcut de Anca Pandrea în urmă cu puțin timp! A luat o decizie radicală, după toate probelemele de sănătate

Anca Pandrea este, în continuare, profund îndurerată după moartea fulgerătoare a lui Iurie Darie. Actorul a murit în brațele ei, în somn, pe 9 noiembrie 2012, iar nici până în ziua de astăzi soția lui nu și-a revenit din șoc.

Pe lângă durerile sufletești, Anca Pandrea se confruntă și cu o mulțime de probleme fizice.

În ultima perioadă, nu de puține ori a avut nevoie de intervenția medicilor de pe ambulanță pentru a se pune pe picioare. În unele cazuri chiar a fost nevoie să fie transportată până la spital pentru investigații mai amănunțite și pentru îngrijiri suplimentare. Cert este că cel mai mare inamic al acesteia a fost canicula, care i-a dat mari bătăi de cap și i-a creat foarte multe dificultăți. Are 76 de ani și a luat o decizie radicală pentru sănătatea ei. Iată ce urmează să facă!

Anca Pandrea s-a apucat de sport, la 76 de ani

Problemele de sănătate s-au ținut ca scaiul de Anca Pandrea. La finalul anului trecut s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2, are probleme cardiace, cu glanda tiroidă, cu coagularea sângelui, iar inamicul ei numărul unu este căldura excesivă, care i-a dat mari bătăi de cap.

De asemenea, trebuie amintit și faptul că actrița a avut o mână și un picior în ghips, după ce a căzut în propria locuință. Astfel că, pentru a-și întări organismul, Anca Pandrea a luat decizia de a se apuca de sport.

„Merg la sala de gimnastică. Peste câteva zile mă voi întoarce acasă”, a declarat Anca Pandrea pentru impact.ro .

Actrița a refuzat să plece în concedii peste graniță

Anca Pandrea nu doar că evită pe cât posibil să plece din propria casă, ci a refuzat două invitații peste graniță. Două dintre prietenele ei i-au propus să meargă în concediu în Anglia și în Germania, însă actrița a refuzat de frică să nu pățească ceva.

„Am refuzat să plec în Anglia cu prietena mea, cu care am fost acum doi ani la Brașov. O altă prietenă e în Germania. Nu am cum să plec, să stau pe capul lor, cine știe ce mai pățesc cu problemele pe care le am. Am tot chemat ambulanța acasă în ultimul timp. Mi-e frică de căldură”, a spus aceasta pentru sursa menționată mai sus.