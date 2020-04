Pandemia de coronavirus i-a făcut pe oamenii din întreaga lume să devină mai precauți și să-și petreacă din ce în ce mai mult timp acasă pentru a evita răspândirea virusului. Pentru siguranța echipei Bravo ai stil!, s-a decis ca filmările să fie suspendate, până când lucrurile vor reveni la normal. Anunțul a fost făcut chioar de repzentatoarea show-ului, Ilinca Vandici.

„Anul 2020 parcă nici nu a început. Peste tot în lume bântuie cifra 19. Taotă echipa „Bravo ai stil!” române acasă până când timpul își va relua cursul normal. Noi luăm o pauză, fă și tu la fel! Ne revedem în curând pe Kanal D”, a spus Ilinca Vandici într-un video publicat pe YouTube.

Bianca Rus stă singură în casă, la Satu Mare! Concurenta de la Bravo ai stil celebrities și Ștefan Farrel s-au despărțit

Bianca Rus a decis să se întoacă la familia ei, la Satu Mare, pentru a se izola acolo, alături de ai ei. Nu stă însă cu familia, ci singură în casă. ”Stau singură într-o casă, păinții mei într-una, iar fratele meu în alta”, a povestit Bianca Rus într-un interviu pentru pagina de Youtube WOWbiz.ro

Bianca Rus mărturisește că stă de două săptămâni în casă, iar în această perioadă nu l-a văzut pe Ștefan Farrel, iubitul ei. ”El stă la Cluj, eu la Satu Mare. Nu am vrut să stau cu el la Cluj, în izolare, ci cu familia mea. Nu am trecut pe la Cluj, să-l văd, nici măcar atunci când am venit la Satu Mare. În vremurile astea nu ne putem gândi la relații. S-au oprit toate!”, a dezvăluit ea despre relația cu Ștefan Farrel.

Numai că, în urmă cu o săptămână, bărbatul a trimis cunoscuților din presă, un mesaj în care spunea că relația lui cu Bianca Rus a fost ”un experiment mediatic” și că acum sunt despărțiți.

”În urma cu ceva timp am fost de acord sa fac un experiment mediatic, in care sa cunosc o fata si sa incercam o relatie. Asa am cunoscut-o pe Bia, o fata buna, cu care nu te plictisesti, frumoasă, muncitoare si talentată, un spectacol 24/24.

Timpul petrecut cu ea m-a ajutat sa o cunosc, sa mă cunoasca cu bune si cu rele. Am avut suisuri si coborasuri, momente frumoase și momente mai putin drăguțe.

Toate acestea m-au adus in punctul in care mi-am dat seama ca nu ne potrivim atat de bine pe cat ne-am dori si ca e mai bine ca fiecare dintre noi sa isi vada de viata, drumul si cariera lui.

Sper sa isi gaseasca un barbat care sa se ridice la pretențiile ei ( din toate punctele de vedere), iar eu sa imi gasesc o fata care sa mi se potriveasca mai bine. Ii doresc succes si toata fericirea din lume”, este mesajul transmis de Ștefan Farrel și pe care Bianca Rus l-a auzit în timpul interviului dat din izolare, prin skype, pentru Wowbiz.ro

a încercat să glumească Bianca Rus, deși părea că mesajul lui Ștefan Farrel a luat-o prin suprindere și a deranjat-o.