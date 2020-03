Laurette, una dintre cele mai sexy mulatre din România, a divorțat de Ciprian Nistor în septembrie 2018. Ea și afaceristul au devenit soț și soție în închisoare, după ce el a fost conamndat la 15 ani de închisoare cu executare. A fostr acuzat de evaziune fiscală și ar fi adus statului român un prejudiciu de trei milioane de euro.

Ciprian Nistor s-a recăsătorit în închisoare, dar Laurette nu a fost la fel de norocoasă din punct de vedere sentimental. Frumoasa vedetă este singură în continuare, dar nici nu se grăbește să se cupleze cu un alt bărbat.

Aşa că, nu mulţumesc, am să iubesc mai târziu. Deocamdată încă mă vindec de tot dezastrul pe care alţii l-au lăsat în sufletul meu. Deocamdată nu mai am chef, dar chiar nu mai am chef, să las toţi oamenii fără valoare să păşească în sufletul încălţaţi şi să nu le pese că am şi eu sentimente şi că dacă i-am lăsat în al meu suflet, atunci simt ceva frumos pentru ei… Iar ei nu fac decât să joace în picioare acele sentimente pe care eu le port cu grijă pe inimă.

Acum mă odihnesc şi petrec timp în compania mea. Am descoperit că sunt un om minunat, mai ales atunci când nu sufăr după cei care nu-mi merită suferinţa şi nici măcar zâmbetele. Am descoperit că sunt o companie plăcută şi că-mi pot oferi căldură, linişte, înţelegere, tot ceea ce alţii nu mi-au oferit până la final. Ştiu să ascult, ştiu să-mi pun pansamente pe rănile sufletului… Poate că eu ştiu cel mai bine să mă vindec şi poate că am greşit căutând vindecarea la alţii.

Pentru o vreme ai nevoie să petreci timp cu tine însăţi pentru că numai aşa te poţi redescoperi şi îţi poţi da seama ce om minunat eşti. Pentru că eşti un om minunat, chiar dacă ai suferit după oameni care n-au meritat, chiar dacă ai plâns, chiar dacă ai avut de multe ori sufletul în genunchi. Asta trebuie să ştii, că eşti un om minunat şi că, din când în când, mai trebuie să petreci timp şi cu tine însăţi.

Singură şi fericită. Nu mulţumesc, am să iubesc mai târziu. Acum mă odihnesc şi petrec timp în compania mea. Am descoperit că sunt un om minunat”, a scris Laurette, pe pagina de socializare.

Fostul soț al lui Laurette s-a recăsătorit în pușcărie

Ciprian Nistor, după ce a divorțat de Laurette, s-a îndrăgostit de o tânără de 34 de ani, cunoscută prin cercurile mondene și a reușit să o convingă să îl ia de soț.

Da, Ciprian Nistor s-a recăsătorit. Era îndrăgostit de o domnișoară, Raffaella, de ceva vreme. Habar nu am cum a reușit să o convingă să se căsătorească, mai ales că el mai are destul de mult din executat din pedeapsă. Noi ne-am înțeles foarte bine în închisoare, Ciprian Nistor e un tip foarte deștept, e un băiat cu bun simț, și am avut o relație foarte bună. De aceea m-a și pus naș”, ne-a explicat un personaj cunoscut din lumea interlopă a Bucureștiului, Dan Cioară. De altfel, el ne-a mai dat și câteva detalii despre cei doi ”porumbei”.

”Eu am văzut-o doar o dată pe Raffaella, atunci când s-au căsătorit. El mi-a spus că se însoară, că vrea să îi fiu naș și, normal, am acceptat. Ea a venit, pe 10 iunie, la Penitenciar, a venit cu câteva amice de-ale sale, ca martori, au făcut formalitățile, iar apoi, așa cum prevede legea, a rămas cu el pentru camera nupțială. E o tipă frumușică, am înțeles că a mai și apărut prin presă, e domnișoară de oraș...”, ne-a mai spus Dan Cioară.