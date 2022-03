Anunțul făcut de Pentagon, după negocierile fără rezultat: „Îi îndemnăm pe americani să nu meargă în Ucraina, iar dacă mai sunt acolo să plece!”

In articol:

În a 12 zi de război ruso-ucrainean, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a ieșit public și a vorbit despre acțiunea lui Putin, prin care, de la zi la zi, mor tot mai mulți oameni, numărul răniților crește și el, pagubele materiale devin uriașe, iar zeci de mii de ucraineni trec granița pentru a se salva.

În fața jurnaliștilor de peste hotare, John Kirby a dat răspunsuri mai multor întrebări venite din partea acestora. Inițial, oficialul a avut un sfat pentru americani.

Steagurile Rusiei și Ucrainei [Sursa foto: Shutterstock ]

John Kirby: ”Putin are încă de ales”

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului i-a îndemnat pe americani să nu meargă în Ucraina din dorința de a ajuta, ci ideal ar fi să găsească modalități prin care să doneze. De asemenea, pentru că nu consideră țara atacată de Rusia ca fiind un teritoriu sigur, Kirby le-a transmis americanilor aflați acum în Ucraina să se întoarcă rapid acasă.

”Nu am o estimare a numărului de americani care ar dori să voluntarieze în Ucraina. Dacă sunteți americani și doriți să sprijiniți Ucraina, cel mai bun lucru pe care-l puteți face este să găsiți o modalitate de a dona agențiilor care ajută acolo. Nu credem că Ucraina este un loc sigur pentru americani, îi îndemnăm pe americani să nu meargă în Ucraina, iar dacă mai sunt acolo îi îndemnăm să plece”, a spus purtătorul de cuvânt al Pentagonului, conform Antena 3.

Dacă civilii sut îndemnați să nu ajungă în Ucraina, oficialii de la Pentagon spun că deja 500 de militari au ajuns în Polonia, Germania, România și Grecia pentru a spori forțele armate și pentru a descuraja o potențială extindere a războiului.

”Aceste forțe suplimentare vor fi poziționate pentru a răspunde actualului mediu de securitate în lumina reînnoirii agresiunii ruse împotriva Ucrainei și pentru a spori capacitățile de descurajare și defensivă ale NATO, inclusiv pe flancul său estic”, a declarat un înalt oficial american pentru Pentagon.

În ceea ce privește conflictul armat ce se duce pe teritoriul ucrainean, John Kirby spune că, deși nu dorește să facă speculații pentru zilele viitoare, un lucru este cert.

Conform acestuia, Vladimir Putin a dus în Ucraina aproape întreaga capacitate militară pe care o deține, astfel că, cel puțin deocamdată, nu există semne că ar urma să aducă alți luptători din alte părți.

”A comasat aproape întreaga capacitate pe teritoriul Ucrainei”

”Nu doresc să speculez cu decizii viitoare pe care le-ar putea lua Putin. Pot să vă spun că a comasat aproape întreaga capacitate pe teritoriul Ucrainei. Nu am văzut nimic sau vreo indicație că are de gând să aducă trupe din alte parți ale țării și nu doresc să merg înainte pe acest drum. Vreau să evaluăm situația așa cum stă acum. Vorbim de o invazie militară rusă și este dificil pentru noi să dăm toate detaliile în legătură cu ce va face domnul Putin mâine sau după ziua de mâine. Nu doresc să o iau puțin înainte”, a mai adăugat John Kirby.

De asemenea, oficialul a vorbit și despre numărul victimlor care crește în rândul ucrainenilor civili. John Kirby spune că nu are certitudinea că atacurile rusești au avut ca țintă fixă, prestabilită, civili și infractură civilă, ori dacă tot ce s-a întâmplat până acum a fost un atac ce a făcut victime colaterale, din dorința de a pune stăpânire pe marile orașe din Ucraina.

Kirby spune că fără a lovi de la distanță, armata rusă nu avea cum să înainteze în orașe precum Kiev, însă chiar așa, acțiunile rusești, prin care mulți au fost răniți ori omorâți, nu pot fi justificate.

Singura soluție pentru a se opri totul și pentru a nu mai crește numărul victimelor, spune purtătorul de cuvânt al Pentagonului, este decizia care stă în mâinile lui Vladimir Putin.

Așadar, John Kirby spune că nu este târziu ca Putin să își retragă armata și să accepte să se așeze la masa negocierilor, pentru a pune capăt acestui atac armat printr-un acord diplomatic.

”Am evaluat faptul că au fost lansate rachete cu rază lungă de acțiune, că au fost atacuri cu rachete și că acestea au un efect asupra creșterii victimelor civile și asupra daunelor și asupra afectării infrastructurii civile. Am văzut case, spitale, biserici, școli care au fost afectate. Am văzut o creștere a numărului de victime și credem că aceasta este direct un rezultat al faptului că rușii se bazează din ce în ce mai mult pe aceste lansări de rachete. Gradul în care putem să dovedim că acestea sunt intenționate sau accidentale, nu putem să spunem foarte clar acest lucru. Deci ar fi o imprudență din partea mea să spun că o anume țintă a fost targetată în mod intenționat sau nu. Nu am informații legate despre care sunt țintele pe care le aleg, dar în mod clar dacă trebuie să tragi de la distanță ca să atigi orașele, pentru că nu poți înainta în interiorul respectivelor orașe, și chiar dacă vrei să atingi numai ținte guvernamentale și militare, într-un oraș mare precum Kievul există șanse mari, chiar și atunci când totul e organizat foarte bine, să ratezi acele ținte și să atingi ținte pe care nu intenționezi să le atingi. Nu găsesc scuze pentru domnul Putin și pentru modul în care se aleg țintele, dar nu putem să dovedim că un atac a fost accidental sau intenționat asupra țintelor civile. Ideea este că mai multe persoane civili sunt răniți și există mai multe pagube. Ideea este că mai mulți civili mor și sunt răniți, mai multă infractură civilă este distrusă, iar domnul Putin are încă de ales: nu să escaladeze acest conflict, nu să devină mai agresiv, ci să găsească o cale diplomatică de a încheia această invazie. Mai multe persoane trebuie să-și părăsească țara și toate acestea intenționate sau nu ar fi putut fi evitate. Și în mod sincer, pot fi evitate pe viitor, dacă domnul Putin face ce trebuie, să-și retragă trupele, să oprească această invazie și să se așeze la masa negocierilor pentru a găsi o cale de merge înainte”, a mai spus John Kirby, care a ținut să menține că nu deține informații nici despre ceea ce se întâmplă acum pe teritoriul Republicii Moldova: ”Când vine vorba despre antrenamente nu am informațiii în legătură cu ceea ce face Garda Națională în Moldova și nu am informații despre schimbarea posturilor, dar din ceea ce știu nu există schimbări”, a conchis oficialul.