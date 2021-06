Anunțul momentului în showbiz! Ioana și Ilie Năstase nu mai divorțează: „L-am iertat”

Ilie și Ioana Năstase [Sursa foto: Facebook] 12:14, iun 11, 2021 Autor: Clara Ionescu

Ioana și Ilie Năstase au trecut printr-o perioadă destul de dificilă. În luna ianuarie a acestui an, un episod violent din partea fostului tenismen a făcut-o pe Ioana Năstase să plece de lângă soțul ei. Bruneta era hotărâtă să divorțeze, însă schimbarea din comportamentul lui Ilie Năstase a făcut-o să divorțeze.

Soția fostului tenismen a dezvăluit pentru un post de televiziune că în ultimele luni s-au apropiat mult mai mult și urmează să plece într-o vacanță în curând.

„Încă nu am amânat termenul, voi lua legătura cu avocata mea dacă mă voi răzgândi și sigur mă voi răzgândi. E mai bine pentru mine și Ilie. Eu nu am uitat acel eveniment din luna ianurie, l-am iertat și am trecut peste. Sâmbătă am fost la o mănăstire dragă sufletului meu și de acolo a plecat totul. E ceva din interiorul meu și țin cont de faptul că Ilie are mare nevoie de mine și vreau să fie ok, mai presus de toate vreau să fie el bine.

S-a schimbat foarte mult, în bine. Sper să-l țină Dumnezeu așa. Chiar s-a străduit și sunt singură de un lucru, că ține foarte mult la mine. Eu trebuie să recunosc că noi ne-am petrecut mai tot timpul împreună, în astea 6 luni i-am fost alături. Vreau să trăiesc frumos sufletește. Nu-l pot lăsa pe Ilie singur, eu să petrec, iar el… Încerc să rămânem un cuplu frumos, fără scandaluri, fără certuri pentru ca nu sunt învățată să trăiesc așa”, a declarat Ioana Năstase, pentru un post de televiziune.

Ilie Năstase și Ioana Simion nu mai divorțează [Sursa foto: Facebook]

Ioana Năstase, despre împăcarea cu soțul ei

Ioana Năstase a dat în ultima perioadă mai multe semne că are de gând să își ierte soțul. Bruneta a mărturisit că regretă că a sunat la 112 în seara în care Ilie Năstase a agresat-o.

„Acum pot să vă mărturisesc că totul merge bine între noi doi, însă momentan nu renunț la divorț pentru că nu sunt pregătită să îmi retrag cererea. Asta din cauză că pentru mine a fost un șoc prin tot ce am trecut și nu mi-a fost nici și nici nu îmi este ușor. Nu se pot șterge unele lucruri cu buretele, cât ai pocni din degete.

Timpul le rezolvă pe toate. După cele petrecute, Ilie mi-a zis în nenumărate rânduri să îl iert, și-a cerut scuze, am vorbit pe tema aceasta, comunicăm, dar vom vedea”, a declarat Ioana Năstase, pentru Impact.ro.