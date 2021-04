Anunțul momentului! Vaccinul Moderna este eficient și la șase luni de la imunizare

In articol:

Anunțul momentului! Vaccinul Moderna este eficient și la șase luni de la administrare.

Vaccinul Moderna, eficient la șase luni de la administrare

Vaccinul împotriva virusului COVID-19, produse de compania Moderna, este eficient și la șase luni de la administrare, potrivit ultimului studiu.

Cercetarea a fost publicată în The New England Journal of Medicine, informează DPA și se pare că aceasta va continua și în perioada următoare. Totodată, s-a arătat faptul că nivelul ridicat de anticorpi a fost detectat la toate grupele de vârstă participante la studiu, însă persoanele mai tinere prezintă niveluri mai mari decât cele în vârstă.

În continuare, oamenii de ştiinţă vor monitoriza persoanele participante la studiu pentru a determina momentul în care protecție se reduce.

Vaccinarea în România

Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19( CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de

, este următoarea: 54.949 de persoane vacciante în ultimele 24 de ore( Pfizer- 46.797, Moderna- 4.718 și AstraZeneca- 3.434).

De asemenea, de la începutul campaniei de vaccinare, mai exact din data de 27 decembrie 2021, au fost vaccinate 2.155.906

de persoane. 184 de reacții adverse în ultimele 24 de ore( 69 de la Pfizer, 34 de la Moderna și 81 de la AstraZeneca). 84 reacții adverse sunt în curs de investigare.

Reamintim faptul că vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021, iar vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021.