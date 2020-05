nsărcinată cu al doilea ei copil, actrița Dana Rogoz și-a comemorat tatăl, decedat acum 6 ani. Aflată cu câteva zile înaintea termenului stabilit pentru naștere, Dana Rogoz a povestit pe blog că și-a comemorat recent tatăl, plecat dintre noi în 2014, vedeta povestind că îi simte lipsa părintelui mai mult ca oricând.”Azi se implinesc 6 ani de cand a murit tatal meu. Si nici nu putem sa mergem toti 3 la el la mormant, asa cum faceam in fiecare an. Anul asta am nevoie de tine, tata, mai mult ca in alti ani”, a mărturisit Dana Rogoz, publicând și o fotografie din copilărie, cu întreaga familie.

Actrița Dana Rogoz mai are puțin și naște al doilea ei copil cu regizorul Radu Dragomir. Foarte grijulie, vedeta și-a ținut la curent fanii cu evoluția sarcinii, dezvăluind cât de mult s-a temut și de posibilitatea de a se infecta cu coronavirus.

Regizorul Radu Dragomir a mai fost căsătorit o dată, cu actrița Ozana Oancea, cu care are un copil. După separarea de Dragomir, Ozana a acordat un interviu revistei Tango în care a criticat noua alegere sentimentală a fostului partener.