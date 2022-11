Apar noi detalii după acuzațiile de violență la adresa părintelui Calistrat! Ce s-a aflat despre călugărul pe care l-ar fi bătut de două ori | EXCLUSIV

In articol:

Călugărul Gherasim susține că părintele Calistrat l-ar fi bătut de două ori în vremea în care s-a aflat la Mănăstirea Vlădiceni.

Aceasta ar fi a doua oară în ultima lună când ies la iveală astfel de acuzații cu privire la preotul din Iași.

Călugărul susține că a fost lovit în mai multe rânduri, în perioada 2016 – 2020, atunci când a slujit la aceeași mănăstire cu părintele Calistrat. În acea perioadă, el era paracliser la Mănăstirea Vlădiceni și susține că preotul ar fi avut o serie de ieșiri necontrolate la adresa lui. Totodată, el spune că nu a vorbit până acum public despre acest subiect, însă a decis să scoată la lumină aceste afirmații odată cu ultimul scandal în care părintele a fost implicat.

Noi detalii după acuzațiile de violență aduse părintelui Calistrat

Apar noi detalii în cazul părintelui Calistrat. După ce a fost acuzat de două ori într-o singură lună că ar fi avut ieșiri violente, Arhiepiscopia Iașilor a oferit o primă reacție, iar părintele Constantin Sturzu a dezvăluit că în prezent monahul Gherasim Carcea nu face parte din vreo obște

"Într-adevăr, monahul Gherasim Carcea a fost viețuitor al mănăstirilor Golia și Vlădiceni. Pe 30 iunie 2020 a solicitat ieșirea din Eparhia Iașilor pentru a fi închinoviat la Mănăstirea Bogdana din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Nici la această mănăstire și nici la o altă mănăstire din cele două eparhii nu apare în prezent ca închinoviat (ca făcând parte din vreo obște monahală).

Nu pot spune nimic despre acuzațiile formulate de acest monah, despre acestea se vor pronunța cei în măsură să evalueze și să analizeze lucrurile de genul acesta la Centrul Eparhial. Duhovnicește, nu pot decât să fiu mâhnit, oricare ar fi adevărul. Cert e că nici comportamentul violent sau neadecvat cu oamenii și cu cele sfinte, după cum nici răzbunarea sau satisfacția de a lovi în cineva aflat într-un moment greu nu se pot naște dintr-o inimă ce caută să dobândească duhul jertfelnic al iubirii creștine", a transmis părintele Constantin Sturzu.

Părintele Calistrat [Sursa foto: Facebook]

Călugărul nu a depus plângere la Mitropolia Iașilor

Totodată, în ciuda acuzațiilor aduse preotului de la Mănăstirea Vlădiceni, călugărul în cauză nu a depus plângere împotriva acestuia la Mitropolia Iașilor și nici nu a sesizat alte evenimente.

"De-a lungul timpului până azi, inclusiv, nu a fost depusă nici un fel de plângere la Mitropolie din partea acestui călugăr", a transmis Lucian Apopei, directorul de comunicare din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.

Plângere la Mitropolia Iașilor nu au depus nici cele două femei care l-au acuzat pe părintele Calistrat de violență, în urmă cu câteva săptămâni.

"Am primit aceste imagini video și, desigur, se vor cerceta atât fapta în sine, cât și contextul ei. Până la această oră, la Centrul Eparhial din Iași nu s-a primit nici un fel de reclamație. În orice caz, este absolut regretabil, condamnabil și categoric nu onorează pe nimeni un astfel de gest. Omenește vorbind, fiecare dintre noi avem limite și neputințe. Creștinește este însă să căutăm a răbda până la capăt și să binecuvântăm pe cei ce ne-ar provoca, căutând acele soluții care să fie și legale, și nesmintitoare", spunea la acel moment părintele Constantin Sturzu.

Mănăstirea Vlădiceni [Sursa foto: Facebook]

Un călugăr susține că părintele Calistrat l-a bătut în mai multe rânduri

Un călugăr aduce o serie de acuzații grave la adresa Părintelui Calistrat. Acesta susține că a fost bătut în mai multe rânduri de către sau la comanda Părintelui Calistrat. Într-un prim episod, el susține că a primit un pumn de la părintele Haralambie. Ulterior, el a povestit cum ar fi fost lovit chiar de Părintele Calistrat, în fața Mănăstirii Vlădiceni.

"Opreşte maşina cu Calistrat, se dă jos din maşină, fuge prin faţa maşinii şi mă loveşte cu pumnul în cap, de am venit jos până cu capul de toneta care este a paznicului de la poarta mănăstirii Vlădiceni. A fost o lovitură foarte zdrobitoare, am venit jos de nu am ştiut ce este cu mine", a declarat călugărul, în Ziarul de Iași.

El a mai relatat și un al treilea episod în care ar fi fost bătut de către celebrul preot și spune că totul s-ar fi petrecut chiar după o întâlnire la mănăstire.

" În timpul acesta vine părintele Calistrat la mine şi spune: «haideţi să mergem până la părintele stareţ», iar eu nu ştiam de ce. Am spus hai să mergem, şi pe alee, când mergeam spre stăreţie, s-a întors şi m-a lovit peste cap, o lovitură foarte zdrobitoare, am venit jos de nu am ştiut ce este cu mine, mi-a rupt sprânceana de la ochi că am venit şi peste bordură şi trandafirii de acolo.

M-am ridicat şi m-am dus la spital, apoi părintele Arsenie stătea şi nu spunea absolut nimic. În clipa aceea i-am spus că merg la Înaltpreasfinţit şi îi spun", a mai explicat el.

