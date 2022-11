Părintele Calistrat, acuzat că a bătut un călugăr din Iași! Bărbatul a ajuns la spital: „S-a întors și m-a lovit peste cap, mi-a rupt sprânceana de la ochi”

In articol:

Părintele Calistrat este acuzat din nou de comportament agresiv, însă de această dată, victima este un călugăr din Iași. Gheorghe Carcea, cunoscut pe numele, călugăr Gherasim, susține că a fost lovit de două ori de Preotul Calistrat Chifan și o dată de un preot trimis de Părintele Calistrat.

Un călugăr îl acuza pe Preotul Calistrat că l-a bătut

Părintele Calistrat a fost filmat nu cu mult timp în urmă, în timp ce lovea o femeie în curtea Mănăstirii Vlădiceni. După cum se observă, preotul nu a fost la prima abatere, întrucât au apărut informații cum că, în trecut, acesta ar fi bătut un cal până la moarte.

Prima ieșire violentă s-ar fi întâmplare la Mănăstirea Vlădiceni, atunci când călugărul Gherasim le-ar fi reproșat celor de acolo că țin mâncarea prea mult pe masă.

Citește și: Preotul Calistrat, în mijlocul unui nou scandal! Ce i-a cerut unei femei care nu avea bani pentru pomelnic? Imaginile sunt virale: „Ce, mă iei de prost?”

” Ce mi s-a întâmplat la Mănăstirea Vlădiceni nu mi s-a întâmplat nicăieri. Loviturile pe care le-am avut, zdrobitoare de la părintele Calistrat. Într-o zi, în 2018, vin în sfântul altar, la Paraclisul Sfântului Ilie în cadrul Mânăstirii Vlădiceni.

Citeste si: „Nevastă-ta mai întreabă de mine?” Culiță Sterp, declarație scandaloasă la ieșirea din sala de judecată- kfetele.ro

Citeste si: Coșmarul prin care trece Corina Dănilă! A fost dată afară din casă din cauza datoriilor...Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine- bzi.ro

Intru în altar şi acolo era mâncare foarte multă şi le spun unora dintre vieţuitori, ieromonahilor Calistrat şi Haralambie, să ia mâncarea de acolo, că dacă o lasă mai mult de o oră, două, miroase totul a mâncare şi se vor strânge fel de fel acolo. Sfântul altar este un jertfelnic a lui Dumnezeu totuşi”, își amintește călugărul Gherasim.

În această primă instanță, călugărul Gherasim a primit o lovitură din partea Preotul Haralambie, trimis de Preotul Calistrat. Mai mult decât atât, starețul mănăstirii, Preotul Arsenie Butnaru, nu a reacționat în niciun fel, în urma incidentului.

După lovitura primită de la Preotul Haralambie, călugărul Gherasim a avut parte de un al doilea incident cu Preotul Calistrat, care ar fi venit după el cu mașina și l-a lovit cu pumnul în cap.

” Opreşte maşina cu Calistrat, se dă jos din maşină, fuge prin faţa maşinii şi mă loveşte cu pumnul în cap, de am venit jos până cu capul de toneta care este a paznicului de la poarta mănăstirii Vlădiceni. A fost o lovitură foarte zdrobitoare, am venit jos de nu am ştiut ce este cu mine”, a mai adăugat Gherasim, conform Ziarul de Iași.

Citește și: Imagini controversate de la Mănăstirea unde părintele Calistrat a lovit o femeie. Călugăr, surprins în timp ce sărută pe obraz o enoriașă, chiar în fața altarului: „Apropierea pare nepermis de mare”

Mai mult decât atât, lucrurile nu s-au oprit aici, iar Părintele Calistrat a acționat și a treia oară. Călugărul Calistrat a fost lovit după o întâlnire la mănăstire.

” În timpul acesta vine părintele Calistrat la mine şi spune: «haideţi să mergem până la părintele stareţ», iar eu nu ştiam de ce. Am spus hai să mergem, şi pe alee, când mergeam spre stăreţie, s-a întors şi m-a lovit peste cap, o lovitură foarte zdrobitoare, am venit jos de nu am ştiut ce este cu mine, mi-a rupt sprânceana de la ochi că am venit şi peste bordură şi trandafirii de acolo.

M-am ridicat şi m-am dus la spital, apoi părintele Arsenie stătea şi nu spunea absolut nimic. În clipa aceea i-am spus că merg la Înaltpreasfinţit şi îi spun”, a mai povestit călugărul Gherasim.

Părintele Calistrat, acuzat că a bătut un călugăr din Iași [Sursa foto: Captură YouTube]