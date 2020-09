Pufy, la mormântul soțului Dorinei

Povestea tristă a Dorinei din Brașov a impresionat mii de oamenii. O prietenă a femeii, pe nume Ada, a postat pe pagina de socializare de Facebook un mesaj în care cere ajutorul prietenilor virtuali.

În urmă cu puțin timp, soțul Dorinei Burlacu a decedat din cauza unui infarct. Alături de femeie a rămas doar cățelul familiei, îndurerat și acesta de pierderea stăpânului. Brașoveanca se află în șomaj, iar fără sprijinului partenerului ei de viață, abia are ce să-i dea să mânânce patrupedului.

Dorina a ajuns la capătul puterilor și face un apel disperat la bunătatea oamenilor. Tot ce își dorește e să poată plăti chiria apartamentului pentru a nu ajunge în stradă cu cățelușul ei, Pufy.

„Apel către Umanitate 

Și ma gândesc cum sa scriu povestea lui Pufy, lacrimile inunda al meu chip și simt în suflețelul lui dorul de Tata...ascult glasul inimii sale și cuvintele încep a prinde contur pe pagina mea...

"Bună, sunt Pufy... Nu sunt un copil uman, sunt un copil cu 4 lăbuțe și locuiesc în Zărnești, Brașov.

În 21. 12. 2019, tatăl meu a făcut infarct, aud sunetul salvării ce vine, tatăl meu prăbușit la pământ, mama plângea și se ruga sa nu plece... Eu nu știam ce se întâmplă și nu înțelegeam unde pleacă, dar apoi mi am dat seama...L am strâns puternic între lăbuțe și nu am vrut ca cei de pe salvare sa mi l ia, m am luptat cu ei și mama se chinuia sa ma țină, dar simțeam în suflețelul meu ca, dacă pleacă... Nu se mai întoarce 

Și asa a fost, tati meu... A plecat. Eram copilul lui, ne iubeam enorm și ne vom iubi pentru veșnicie, îl simt în inimioara mea ca ma veghează și are grija de mine.. Și știu ca va avea grija în continuare de mine.. Și de mama.

Am rămas cu mama mea, zilnic ii aud suspinul inimii, este greu fără tata... Uneori nu avem ce mânca, deseori ea mănâncă o felie de pâine, doar sa mi pună mie mâncarea în bol...

Urmează sa părăsim casa unde stam, eu nu știu cum e cu casele astea, dar mami mi a explicat ca nu este a noastră, ca nu mai are bani sa plătească chiria... Și ca nu știe unde vom merge din 10 septembrie.

Va întreb pe voi... Ce sunt aia bani? Dacă eu va dau câte 1 bobita din bolul meu, îmi dați câte 1 ban sa o ajut pe mami? Nu vreau s o mai vad ca plânge și suferă... Renunț la bobitele mele pt ea.

Mi a zis mama ca este greu pentru toată lumea, ca exista frățiori de ai mei care suferă mai mult, ca nu au ce mânca.. Eu ma rog lui tati pentru ei, sa i protejeze de acolo.. din ceruri.

Sunt Pufy si va rog sa ne ajutați! Nu pentru totdeauna, ci acum.. Când cumpănă vieții pentru noi este atât de grea.. Acum, cât sa își revina mama și sa mergem mai departe... Acum, cât mama și a pierdut și locul de munca, fiind pusa în șomaj ( ce o mai fi și ala, dar asa zice ea)... Acum, când inimile noastre bat la unison cu inima unui Înger ce a fost și va rămâne... Tata"

Pufy mergea alături de mami la mormântul tatălui sau, dar observând ca nu ii face bine și puiul devine trist, Mama a ales sa nu l mai ducă, ajutându-l sa fie fericit”, a scris pe Facebook prietena Dorinei Burlacu.

Pufy, alături de soțul Dorinei

Ea a lăsat și datele de contact pentru cei care doresc să dea o mână de ajutor.

„Pentru cei care vor sa susțină cazul lui Pufy și sa întindă o mana de ajutor, las nr de cont al mamei de îngeraș

Pentru cei care nu pot, dar vor sa ajute. Distribuiți mesajul lui Pufy.

Va las nr mamei mele, puteți sa o sunați și sa întrebați de mine.. O sa va salut și eu cu un "Ham" 珞:

Burlacu Dorina nr tel 0758148330

Raiffeisen bank

RO44RZBR0000060011550943

Titular cont : Burlacu Dorina

Pentru cei care doresc sa ajute prin a trimite pachețel pt Pufy, adresa va rog sa o cereți în privat d-nei Dorina Burlacu.

Din inima mea, a unui copil-cățel, va mulțumesc și va doresc sa fiți binecuvântati”, a mai scris ea.

Pufy, cățelul familiei

La scurt timp de la postarea inițială, Ada a fost nevoită să vină cu precizări și îi roagă pe cei care o sună pe Dorina să-l ceară pe Pufy să nu o mai facă. Cățelușul fiind , de altfel, singura alinare a femeii.

„Va rog din toată inima sa nu mai cereți cățelul spre adopție, nu mai o mai sunați pe dna Dorina sa i cereți câinele în adopție. Pufy este alinarea ei, copilul ei, atât i a mai rămas pe lume... Nu înțeleg cum puteți face asta.

Nimeni nu este obligat sa ajute cu nimic, dacă nu puteți ajuta... Treceți peste postare. Dar va rog eu, nu o mai sunați pt a l adopta pe Pufy... Nu o mai chinuiți cu telefoane și mesaje de genul acesta, doamna suferă suficient după moartea soțului, credeți ca îl va dona pe cel care i mai aduce o raza de lumina în suflet?

Cine simte sa ajute din inima, sa o facă.. O distribuire, un gând bun, orice e ajutor...

Cine nu simte, va rog eu... Treceți peste ”, a mai scris Ada.