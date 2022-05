„Aproape i-am găsit pe hoți în casă” Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au trecut prin șocul vieții, după ce și-au găsit casa spartă. Vedeta a povestit totul

In articol:

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au trecut prin clipe grele, după ce și-au găsit casa spartă de hoți, în 2013. Vedeta de televiziune își aduce aminte cu amar și acum ce a simțit în momentul în care a intrat în casă, iar nimic nu mai era la locul lui.

Ba mai mult, a fost la doar un pas să dea nas în nas cu făptașii.

Cristina Șișcanu: „Mi-au întors casa cu fundul în sus și a fost groaznic”

Vedeta de televiziune și-a readus aminte cu groază clipele prin care a trecut în urmă cu câțiva ani, atunci când ea și soțul ei s-au întors acasă și și-au dat seama că au fost victimele unui jaf. Ba chiar aproape că i-au găsit pe hoți la ei în casă. Cristina Șișcanu își aduce aminte și acum că i-a văzut pe făptași în timp ce fugeau, însă nu a putut să facă ceva să-i oprească, ci doar a privit neputincioasă.

„Mi-au întors casa cu fundul în sus și a fost groaznic când am găsit-o așa. Mai ales atunci, că aproape i-am găsit pe hoți în casă. Eu i-am văzut practic cum au sărit gardul și au luat-o la fugă, s-au urcat în mașină și au plecat. Un eveniment de genul ăsta te marchează”, a povestit Cristina Șișcanu la un post de televiziune.

Cristina Șișcanu, jefuită de femeia care îi făcea curățenie în casă

În urmă cu câteva zile, Cristina Șișcanu a povestit pe rețelele de socializare cea mai recentă întâmplare în care a fost victima unui furt. Se pare că menajera ei o „curăța” definitiv de anumite obiecte din casă. Ultimul pe care i l-a furat a fost încărcătorul de la telefonul mobil.

„Ea venea marți și vineri. Eu marți am dus-o la grădiniță pe Petra, dar îmi amintesc momentul când m-am ridicat din pat, mi-am scos telefonul din încărcător și încărcătorul a rămas acolo, în priză. Eu nu am intrat în dormitor în ziua respectivă. Ea a făcut curățenie în casă și a plecat. Am avut treabă la birou și pentru că am stat mult pe telefon, am avut nevoie de încărcător. Tot mă gândeam cine ar fi putut să-l ia, că nu mai era nimeni acasă.(...) Spre seară, când mi-am terminat treaba, am sunat-o și am întrebat-o. Și mi-a zis că era în priză și am căutat peste tot și nu l-am găsit.

Vine ziua de ieri, vineri, când doamna se prezintă la program. A reușit să facă puțină curățenie și am rugat-o ca atunci când urcă să-l mai caute, că poate îl găsește ea. Și în momentul acela, doamna și-a luat lucrurile și a rupt-o la fugă. Eu nu am înțeles, am rămas mută. A plecat, am rămas mută! Eu nu am acuzat-o de nimic, eu doar am rugat-o să mă ajute să-l caut. Dacă nu-l găsesc în două zile, mă duc să-mi iau altul. Doar dacă a existat ceva paranormal putea să dispară, pentru că altfel nu se explică. Contează faptul că, atunci când ai un om care vine în intimitatea casei tale, trebuie să ai mare încredere”, a povestit Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare. Citește mai mult pe acest subiect AICI .