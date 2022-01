Aquaman va fi din nou burlac! Ce anunț a făcut Jason Momoa pe rețelele sociale?

In articol:

Jason Momoa, cunoscut și ca „Aquaman” din seria de filme cu supereroi DC, a făcut anunțul oficial pe pagina sa de Instagram. El și Lisa Bonet sunt împreună de aproape două decenii, însă căsnicia lor durează din 2017.

Jason Momoa: „Facem asta ca să ne trăim viețile cu demnitate și sinceritate.”

Mesajul postat de Jason Momoa pe pagina sa de Instagram [Sursa foto: Instagram]

În mesajul postat pe Instagram, actorul de la Hollywood și partera sa, Lisa Bonet, au mărturisit că vor avea mereu sentimente unul pentru celălalt, însă recunosc că a venit momentul ca fiecaresă o ia pe drumul său.

„Toți am simțit apăsarea și schimbările acestor timpuri transformatoare...Începe o revoluție, iar familia noastră nu face excepție...Simțim și creștem din aceste schimbări cutremurătoare. Așa că împărtășim veștile despre familia noastră. Vom desface căsnicia noastră. Împărtășim acest lucru nu pentru că am crede că trebuie să apară în presă. Facem asta ca să ne trăim viețile cu demnitate și sinceritate. Iubirea noastră trăiește în continuare, evoluând în modurile în care își dorește să fie cunoscută. Ne eliberăm unul pe celălalt, ca să fim ceea ce învățăm să devenim.

Devotamentul nostru este de nestrămutat pentru această viață sacră și pentru copiii noștri. Îi învățăm pe copii ce este posibil. Trăim în rugăciune. Fie ca dragostea să învingă!”, sunt cuvintele pe care Jason Momoa și Lisa Bonet le-au transmis urmăritorilor lor.

Jason Momoa despre prima întâlnire cu Lisa Bonet: „Mi-am făcut dread-uri pentru ea.”

Jason Momoa joacă în rolul lui Aquaman în seria de filme cu supereroi de la DC [Sursa foto: Instagram]

Cei doi actori s-au căsătorit în urmă cu aproape 5 ani, dar se iubesc de mult mai mult timp. Jason Momoa și Lisa Bonet s-au întâlnit într-un club de jazz prin intermediul unor prieteni comuni în 2005.

„S-a întâmplat să fim în locul potrivit, la momentul potrivit. Mi-am făcut dread-uri pentru ea. Aveam dread-uri, ea avea dread-uri. Mi-am întors privirea și o văd și îmi zice: <<Sunt Lisa.>> M-am întors spre prietenul meu și am strigat. Pornise un foc de artificii în interiorul meu. Am convins-o să mă ia la ea acasă, pentru că stăteam într-un hotel”, a mărturisit Jason Momoa în emisiunea The Late Late Show, cu James Corden.

După 12 ani de relație, Jason și Lisa s-au căsătorit într-o ceremonie discretă în Topanga, California. Aceștia au ținut, în general, viața lor de familie departe de ochii presei. Cuplul are doi copii, Lola Iolani Momoa și Nakoa-Wolf Momoa.

