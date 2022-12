„Are un amant de 60 de ani” Daniel Onoriu, noi dezvăluiri halucinante despre Isabela. Ce a putut să spună acum despre soția lui

In articol:

Fostul pilot este din ce în ce mai pornit asupra fostei sale partenere de viață. Drama dintre aceștia a atins cote maxime, și nu pare că o să se liniștească prea curând.

Chiar dacă cu ceva timp în urmă cei doi foști soți au trăit o frumoasă poveste de dragoste, acum lucrurile dintre ei au degenerat din ce în ce mai tare.

Daniel Onoriu și Isabela sunt la cuțite, iar bărbatul îi aduce acuzații grave acesteia. [Sursa foto: Captură foto]

Daniel Onoriu, noi acuzații la adresa Isabelei. Fostul pilot spune că femeia ar avea un amant

Se pare că între Daniel Onoriu și Isabela nu mai există nicio șansă de a se împăca. Recent, fostul pilot de curse a mărturisit celor care îi urmăresc povestea dramatică care este, în opinia lui, motivul care a dus la ruperea lanțului de iubire între el și fosta lui

parteneră de viață.

Nepotul lui Gabi Luncă o acuză pe Isabela că aceasta ar avea un amant încă din timpul în care aceștia erau încă împreună, ceea ce ar fi și dus cu adevărat la despărțirea lor. Mai mult decât atât, se pare că aceștia nu mai împărțeau de mult timp același pat.

„Eu i-am cerut ei divorțul prin vară pentru că de doi ani eu dormeam singur. Ea dormea pe canapea și eu în pat. I-am spus înainte să divorțam să nu mă mai lase singur în pat că nu îmi place treaba asta. Mă simt trist, mă simt singur. Voiam și eu o să o ating, să facem dragoste că doar eram soț și soție. Am început să dorm singur și aveam în cap ce mi-a zis ea. Când am agățat-o, mi-a zis că e cu un turc de 7 ani și că de 3 ani nu mai doarme cu el în pat pentru că nu îl iubește. M-am pus în aceeași situație și mi-am dat seama că nu mă iubea. I-am cerut să divorțăm.

Eu când eram în spital nimeni nu-mi dădea nicio șansă. Ea a făcut Covid și a început să se vadă cu Doinița, cu care înainte nu vorbea. Aia mi-a stricat mie viața și a stricat-o pe ea. Aia a făcut-o pe fosta mea să devină ceea ce este astăzi. Ea (n.r- Isabela) are un amant de 60 de ani care e căsătorit și are copii. A renunțat la numele de Onoriu pentru a fi amantă. A vrut să se transforme dintr-o femeie serioasă, într-un gunoi. Câștigă doar câteva haine și o chirie lunară. Nu are creier, n-am ce să îi fac”, a povestit fostul pilot de curse, pentru cancan.ro.

Daniel Onoriu și Isabela [Sursa foto: Captură foto]