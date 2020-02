Armin Nicoară poate stârni mânia Bisericii din cauza unei alegeri legate de hainele sale. Recent, saxofonistul a fost la un croitor căruia i-a dat o comandă specială, un sacou pe căptuşeala căruia este imprimată o scenă biblică de pe peretele Mânăstirii Voroneţ. Astfel, pe sacoul lui Armin apar mai mulţi sfinţi, iar el a fost tare încântat, mai ales că apare şi numele său pe interior. "Albastru de Voroneţ", a postat, satisfăcut, saxofonistul. “Vezi să nu păcătuiești în sacoul ăsta!”, i-a transmis un prieten.

Armin Nicoară a apărut recent în prim-plan, după ce s-a speculat că ar fi avut o relație cu cântăreaţa de muzică populară Vlăduţa Lupău, care este măritată. ”Nu am fost amanți! Am avut o relație familială, alături de părinții mei, părinții lui. L-am ajutat cât am putut. Ca să se facă mare… (…) Ai umbla cu unul care are corpul cât mâna ta?”, a spus cântăreaţa de muzică populară pentru Cancan. (vezi cum arată vila luxoasă a lui Armin Nicoară)

Armin Nicoară poate stârni mânia Bisericii: “Nu are nimeni de unde să știe ce s-a întâmplat"

“Nu are nimeni de unde să știe ce s-a întâmplat între mine și Vlăduța. Dacă s-a întâmplat ceva, eu, ca bărbat, nu o să mă laud, nu te poți lăuda cu așa ceva. Mai bine o să spun că nu am avut nicio relație cu ea, decât să spun că am făcut și am dres. Eu, ca bărbat, nu pot să mă laud cu așa ceva, chiar dacă a fost, chiar dacă nu a fost... Trebuie să fiu nebun la cap”, a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară.

a mai mărturisit Armin.