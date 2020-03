Mai exact, Armin Nicoară, alături de iubita lui, Claudia Puican, dar și de tatăl său, urmau să aibă un turneu european de anvergură, iar printre țările vizate se număra și Italia.

Doar că, de ceva vreme, în Italia, epidemia de coronavirus face ravagii și, mai mult, autoritățile de acolo au decis să treacă în carantină tot nordul țării. ”A trebuit să anulăm un concert pe care îl aveam în Nord, acum așteptăm să vedem dacă nu se va permite să le ținem pe cele din sud. Problema va fi, oricum, cu transportul, companiile aviatice nu mai au zboruri spre Italia, așa că vom vedea ce se va întâmpla”, ne-a spus, în exclusivitate, Armin Nicoară.

Mai mult decât atât, recunoaște artistul, epidemia de coronavirus este una care îl îngrijorează și din prisma altor obligații pe care le avea. ”Să sperăm că se va stinge epidemia, că aveam concert și în alte țări. Nu știm exact cum stau lucrurile acolo încă, ce decid autoritățile. Să sperăm că nu vor fi probleme pentru că, noi artiștii, și publicul nostru, avem cel mai mult de suferit dacă se întâmplă ceva”, ne-a mai spus Armin Nicoară.

Cu toate acestea, dacă, din rațiuni care țin de prevenția epidemiei, concertele vor fi anulate, Armin Nicoară spune, cu umor, că va găsi o altă activitate. ”Ne odihnim, intăm în studio, înregistrăm alte melodii, pentru ca după ce trec problemele să revenim în forță”, explică cântărețul Armin Nicoară.

Armin Nicoară și Claudia Puican se iubesc de doi ani și vorbesc de căsătorie

”Claudia este iubita mea de ceva timp”, a spus, pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară. De altfel, datorită muzicii a cunoscut-o și pe Claudia Puican, actuala lui iubită. ”Ne-am cunoscut la un restaurant la care cântam. El a venit acolo, eu îl știam, cine nu îl știa, că e copilul lui Petrică Nicoară. A venit la mine la masă și am făcut cunoștință”, povestește Claudia Puican, iubita lui Armin Nicoară. Iar saxofonistul ne-a povestit cum a reușit să pună mâna pe ea. ”I-am propus să colaborăm, să facem câteva melodii împreună. Eu am mai avut o colegă, o solistă, la care i-am dat sfaturi și cu sfaturile mele acum e pe culmile succesului, dar nu vreau să dau nume. Dar, prin sfaturile mele, am vrut să o ajut și pe Claudia... Și am ajuns să cântăm împreună, și de aici am ajuns împreună”, ne-a mai spus Armin Nicoară despre Claudia Puican.

”Da, este adevărat că am discutat despre acest subiect, despre căsătorie. Eu însă sunt mai năzdrăvan, mai copil, și în relația noastră sunt mai copil, și nu aș vrea să fac acest pas prea curând”, a spus, Armin Nicoară sub privirile îngăduitoare ale Claudiei Puican. Cu toate acestea, a mai precizat cântărețul, căsătoria lui va avea loc totuși curând. ”Tata tot mă bate la cap să facem nunta în Antalya, cu turci, cu petrecere mai turcească. Vrea să fie ceva mai special, să fie distracția mai mare. Ne va fi greu să o facem într-un weekend, că avem foarte multe evenimente, dar o vom facem în timpul săptămânii”, ne-a mai spus Armin Nicoară.