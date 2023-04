Armin Nicoară, după scandalul cu Georgiana Lobonț: “Nu știu pe cine să aleg dintre soție și cumnată” Artistul vine cu noi detalii despre ce se întâmplase între nașii lui pe plajă, în Maldive | EXCLUSIV

In articol:

Armin Nicoară și soția lui, Claudia au vorbit despre noile proiecte muzicale, despre relația lor, despre cum i-a afectat scandalul cu nașa lor, Georgiana Lobonț, dar și despre cununia religioasă pe care au avut-o în septembrie.

Claudia Puican Nicoară a declarat că relația lor este foarte apropiată, ba chiar se înțeleg mult mai bine după cununia religioasă. Tot aceasta a spus că Armin are poze indecente în telefon cu alte fete, dar ea nu privește acest lucru ca fiind o problemă. Cu toate acestea, soții Nicoară au spus adevărul din spatele scandalului cu nașii lor, în special cu nașa, Georgiana Lobonț. Claudia Puican menționat că relația lor cu Georgiana Lobonț, nu s-a schimbat, ci doar a fost o neînțelegere și că acel pupic s-a interpretat greșit.

Armin Nicoară, între soție și cumnată

Claudia Puican are o soră frumoasă și talentată pe care Armin bineînțeles că a remarcat-o. Artistul face din nou declarații incendiare și recunoaște că se află între cele două.

"Sora Claudiei s-a apucat recent de muzică și vreau să vă spun că este la fel de frumoasă ca și Claudia și acum vreau să pun că este un duel al surorilor. Pentru mine e un pic greu, pentru că nu știu unde să mă împart la Claudia sau la cumnata mea.", a declarat Armin Nicoară.

Armin Nicoară și Claudia Puican, totul despre ce s-a întâmplat pe plaja din Maldive cu nașii lor

Scandalul divorțului dintre Georgiana Lobonț și soțul ei a vuit mult timp în presă, toată lumea acuzându-l pe Armin de presupusa ruptură. Artistul iese din nou în față și reamintește tuturor cum au stat lucrurile de fapt, în vacanța lor din Maldive. Claudia Puican a adăugat și ea detalii neștiute despre subiect.

"Armin: Sincer să vă spun nu am cum să mă bag în familia lor, chiar dacă sunt nașii mei, pentru că nu am de unde să știu. Poate noaptea dacă s-a întâmplat ceva între ei, pentru că pe plajă nu a fost nimic, cât am fost noi împreună. Eu nu am avut cum să fiu cu ei în pat, noaptea. Am și filmat un videoclip când am luat-o în brațe pe Georgiana. Dar, vă spun, Rareș nu este gelos. Georgiana a declarat și eu am ieșit să mă apăr. Toată lumea a spus că s-ar fi certat din cauza mea, că Rareș ar fi zis că sunt gelos, că eu m-am dat la Georgiana sau invers.

Claudia: Noi am fost 25 de persoane acolo. Fiecare cuplu făcea ce voia. Insula era foarte mare. Noi am fost cazați într-un colț, ei au fost cazați în celălalt colț. Ne-am întâlnit de 5 ori într-o săptămână cât am stat acolo. Niciodată nu am simțit că ar fi ceva între Armin și Georgiana. Georgiana îmi dă o stare foarte bună, ea ca om e prietenoasă, cu bună dispoziție, foarte ok.", au mărturisit cei doi, la WOWnews.

