Armin Nicoară este pregătit pentru cel mai important pas din viața lui. Artistul a dat toate detaliile: "Ne dorim să facem și nunta cea mare și botezul în aceeași zi" | EXCLUSIV

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au cununat religios anul trecut, iar evenimentul a fost sărbătorit alături de familie și prietenii apropiați, vreo 200 de persoane.

Saxofonistul și artista își doresc însă să organizeze și nunta cea mare, eveniment la care se așteaptă undeva la 1.500 de oameni.

Pentru Armin a fost o adevărată provocare să găsească o sală de evenimente unde să încapă atâția oameni și totul fusese amânat pentru 2023. Totuși, acum artistul spune că atât el, cât și soția lui și-ar dori să organizeze și nunta cea mare, dar și botezul în aceeași zi.

Nu de puține ori Armin și Claudia au vorbit despre faptul că își doresc nespus copii, însă momentan se pare că nu a venit momentul potrivit. Invitat la Bărbați vs. Femei, Armin a mărturisit a dat vestea și a dezvăluit că ar prefera să organizeze și petrecerea de nuntă, dar și botezul în aceeași zi.

Armin Nicoară a organizat deja două petreceri de nuntă

Saxofonistul a organizat deja două petreceri de nuntă, însă evenimentul grandios la care sunt așteptate peste 1.500 de persoane nu a avut încă loc. În urmă cu un an, în Turcia, Armin și Claudia i-au dus pe membrii familiei, dar și cei mai apropiați prieteni într-un resort de lux, acolo unde a avut loc petrecerea de cununie.

Câteva săptămâni mai târziu, cei doi artiști au spus DA și și-au unit destinele la biserică, evenimentul fiind urmat tot de o petrecere mai restrâns, de această dată organizată la Timișoara.

"Nunțile mele pentru că noi am făcut cununia în Turcia. Am fost undeva la peste 100 de invitați, prieteni de familie și colegi. Acolo a fost prima distracție să spun așa, apoi când ne-am cununat la biserică, la primărie am făcut totul oficial, la Timișoara.

A fost mai restrâns așa, undeva la 200 de persoane cu Jador, ne-a cântat, ne-a distrat până dimineața", a mai povestit Armin Nicoară, la WOWnews.

Îndrăgitul saxofonist a ținut să precizeze că nunta cea mare, despre care a vorbit în repetate rânduri abia acum urmează, însă se pare că el și Claudia mai așteaptă puțin, poate poate vor organiza două petreceri în același timp.

"Acum urmează nunta cea mare", a mărturisit Armin Nicoară.

Armin Nicoară și Claudia Puican vor dublă petrecere de nuntă și botez

Invitat la Bărbați vs. Femei, Armin a precizat că urmează să organizeze petrecerea mare de nuntă, însă el și Claudia și-ar dori ca evenimentul să aibă un dublu motiv de sărbătoare. În premieră la WOWnews, Armin a recunoscut că și-ar dori ca petrecerea de nuntă și cea de botez să fie organizate în aceeași zi, așa că soții Nicoară speră să devină cât mai curând părinți.

"Trebuie să facem nunta cea mare. Noi suntem undeva la peste 1000 de persoane și în Timișoara nu avem sală de evenimente. Cineva m-a sfătuit și chiar și Stana ziceau să îmi iau un cort și acolo încap peste 1.500 de persoane.

Cu această ocazie, dacă tot așteptăm să facem nunta cea mare și încă nu ne-am hotărât și nu ne-am decis, noi din suflet ne dorim să rămână Claudia însărcinată. Am zis că dacă Claudia rămâne cât de rapid însărcinată, atunci să facem și botezul și nunta în același timp. Așa ne dorim, așa îmi doresc, dar sper să nu ajute Dumnezeu", a mai precizat artistul.

De ce nu au devenit Armin Nicoară și Claudia Puican părinți

Artistul a vorbit și despre motivele pentru care el și Claudia Puican nu au devenit încă părinți. Deși își doresc nespus copii, saxofonistul spune că lucrurile nu s-au aliniat încă și nu a venit momentul potrivit pentru acest pas, concertele și munca fiind unul dintre obstacolele ce le stau în cale.

"Da, ne dorim copii. Îmi doresc și eu și fratele meu își dorește. Și din cauza programului noi știm că nu e chiar ușor ca solistă să rămâi însărcinată pentru că urmează să cânți. Se întâmplă, poate am putea să facem totul imediat, dar oamenii care ne cheamă la evenimente ne sună cu un an sau două înainte, iar Claudia dacă se întâmplă să nască joi sau vineri sau sâmbătă, ea nu mai are cum să cânte la cele patru evenimente care urmează sau cine știe 10 evenimente la număr, depinde cum se simte.

E greu, căutăm poate perioada de iarna, de post", a mai dezvăluit Armin Nicoară, în emisiunea realizată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu.

