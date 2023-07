Armin Nicoară, declarații în premieră despre despărțirea de Claudia Puican! Artistul dă cărțile pe față: "Tot timpul am fost catalogat ca fiind prost" | EXCLUSIV

In articol:

Relația dintre Armin Nicoară și Claudia Puican a fost adesea sub lupă, mai ales pentru că saxofonistul a făcut mai multe remarci la adresa unor femei din showbiz.

Ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place, însă Armin s-a ales cu numeroase critici în mediul online, după ce a vorbit despre nașele sale.

Internauții l-au criticat adesea și l-au acuzat că nu își respectă soția, însă vedeta recunoaște că niciodată nu a pus pe nimeni mai presus de partenera sa de viață și de scenă. Între cei doi a intervenit inclusiv ideea despărțiri, iar Armin a dezvăluit, la Bărbați vs. Femei, la WOWnews, cum au avut loc discuțiile cu privire la această separare.

Armin Nicoară, aspru criticat pentru complementele pe care le-a făcut altor femei

Armin Nicoară a fost mereu extrem de sincer și asumat așa că dacă i-a plăcut o femeie, nu a ezitat să îi facă un compliment sau poate chiar mai multe. Așa s-a întâmplat că a fost extrem de aspru criticat pentru cele spuse, mai ales despre nașa Georgiana Lobonț.

Fanii l-au luat în repetate rânduri la rost pe Armin, susținând că nu și-ar respecta soția. Pe de altă parte, artistul mărturisește că întotdeauna a ținut la Claudia și niciodată nu s-a pus problema să calce strâmb.

"Eu tot timpul am fost catalogat prost și tot timpul am fost hateuit pe toate rețelele de socializare pentru că am spus tot timpul adevărul. Nu am încercat să fiu ca alți artiști și băieți și fete care vin în platou și se laudă că relația lor merge ca pe roate, că nu fac și nu se uită.

Dacă mie îmi place.. uite ce picioare frumoase are Bianca. Acum toți vor zice că nu mă uit la nevasta mea, dar eu îi respect nevasta din cap până în picioare. Normal că o iubesc din tot sufletul, acasă îi ofer tot ce are nevoie, în studio îi fac piese. Sunt pentru ea ce să mai... dar îmi place, ce îmi place și lui Dumnezeu îi place", a explicat Armin Nicoară, la WOWnews.

Armin Nicoară și Steana Stepănescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Claudia Puican nu este o femeie geloasă

Armin Nicoară și Claudia Puican petrec extrem de mult timp împreună și așa se face că au decis, recent, să mai ia și pauze, iar fiecare să cânte separat.

În ciuda afirmațiilor pe care Armin le-a mai făcut în spațiul public despre nașa Georgiana Lobonț sau alte femeie celebre și superbe din showbiz-ul românesc, Claudia Puican nu a fost niciodată. Cântăreața știe bine ce bărbat are acasă și chiar Armin mărturisește că nu ar înșela-o niciodată.

Mai mult decât atât, cei doi preferă ca el să fie sincer dacă apreciază o fată și să îi spună partenerei sale ce crede, în loc să adoarmă lângă ea, dar cu gândul la altă femeie.

"Claudia știe ce are acasă și tocmai de aceea are încredere în mine(...) Cred că ar fi mai dureros să o mint. Să mă duc acasă și să stau cu gândul la alta", a dezvăluit el.

Armin Nicoară și Claudia Puican [Sursa foto: Instagram]

Cum au decis Armin Nicoară și Claudia Puican să se despartă

Cei doi îndrăgostiți au o relație amoroasă, dar și o frumoasă relație personală așa că au petrecut, în ultimii 7 ani, cea mai mare parte a timpului împreună. Armin a dezvăluit că a stat împreună cu artista 24/24, iar din acest motiv au început să ia în calcul și separarea.

Vedeta recunoaște că a discutat cu fratele său să mai schimbe ordinea trupelor, tocmai ca fiecare să poată merge și să cânte la evenimente separat sau cu parteneri de scenă diferiți, așa cum Petrică Nicoară a mai cântat alături de Claudia Puican și Armin a cântat împreună cu Stana Stepănescu.

"Eu chiar vorbisem cu Claudia să ne mai și despărțim. Să facem o despărțire din aceasta pentru că noi suntem 24/ 24 împreună de 7 ani de zile. Lumea ar trebui să aprecieze asta la noi, pentru că nu este ușor.

Acasă împreună, la evenimente împreună, în vacanțe împreună. La despărțire ce se întâmplă... noi acasă avem mai multe formații Formația Armin Nicoară, Formația Petrică Nicoară și fratele meu este impresarul nostru. Ne-am gândit să mai creeze o formație cumva să mergem pe mai multe drumuri.

Dacă de exemplu acu, eu fac o colaborare cu Stana, oamenii s-ar putea să vrea să vin cu Stana sau eu să merg cu ea la evenimentele ei. Atunci Claudia să poată să meargă cu ori cu tata în formație. Vă dați seama că atunci, cum ajung acasă se aprinde scânteia aia!", a dezvăluit Armin Nicoară, în exclusivitate la WOWnews.

