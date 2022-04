Armin Nicoară, interviu emoționant de Paște! Amintirile îl copleșesc în această perioadă: “Îmi vine să plâng” | EXCLUSIV

In articol:

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt un cuplu muzical extrem de iubit de public. Aceștia formează un cuplu și în viața reală, având o relație de aproximativ 5 ani. Cei doi se iubesc mult, iubesc și muzica și își surprind fanii cu melodii care mai de care mai spectaculoase.

Armin Nicoară, amintiri emoționante din copilărie, de Paște

Armin Nicoară este un artist desăvârșit, dar și un familist convins. Oamenii dragi înseamnă totul pentru el. În fiecare an, de Paște, emoțiile îl copleșesc, amintindu-și cu drag ce făcea împreună cu familia în această perioadă. Într-un interviu pentru WOWbiz.ro, artistul ne-a mărturisit ce înseamnă pentru el, cu adevărat, sărbătorile pascale.

Citeste si: Când se vopsesc ouăle de Paște. Ce spune tradiția creștin ortodoxă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Îți spun din tot sufletul, nu am mai spus nimănui, pentru mine, când vine Paștele,sărbătorile, tot timpul mă emoționez și îmi vine să plâng, pentru că pot spune că am trăit atâtea momente fericite în familie, tot timpul părinții mei mi-au oferit tot ce a fost mai bun. Trece timpul, părinții noștri îmbătrânesc și cumva am în suflet o tristețe, pentru că nu se știe niciodată când va fi momentul când poate nu vom mai fi la masă cu toții și acum când spun lucrul acesta spun cu lacrimi în ochi, pentru că mă emoționează. Când vin sărbătorile, le văd fie cu familia, alături de părinții mei, de mama mea, de tatăl meu, de fratele meu. Am emoții și acum când vorbesc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu îmi oferă atâtea lucruri bune, nici nu știu cum să Îi mulțumesc mai tare, pentru că e totul atât de bine, ba chiar mi-a dat mai mult decât trebuia. Pentru mine e o mare bucurie ca sărbătorile să le fac în familie, noi de mici copii am fost tot timpul așa, mergeam la biserică de Înviere, iar după aceea venea Iepurașul. Erau cadouri, dulciuri, era o mare bucurie pentru mine.", a declarat Armin Nicoară, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Armin Nicoară și Claudia Puican se pregătesc de nuntă! Se anunță a fi petrecerea anului: ”Avem vreo 200 de invitați până acum”| EXCLUSIV

Cum arăta Paștele în copilăria lui Armin Nicoară?

Și în prezent Armin ține foarte mult la tradițiile și obiceiurile de Paște. Ne-a povestit, cu glasul tremurând, cum își ajuta mama la treburile casnice și ce făcea toată familia lor de sărbătorile pascale.

"Mama tot timpul ne-a educat, a încercat să fim copiii cu frică de Dumnezeu și păstrăm cumva tradițiile românești. Duminica de Florii de exemplu, mergeam la biserică, veneam cu salcie acasă, o puneam la icoane, la intrare în casă cum se spune să aducă noroc, sănătate. În săptămâna mare, a Patimilor, încercam și noi să ținem post și acum bineînțeles. Joia mama ne ducea la biserică să batem toaca, în Vinerea Mare încercam să ținem post negru, până asfințea soarele. Se spunea că era Vinerea Patimilor, Vinerea Neagră. Și acum o ajut pe mama în bucătărie la prăjituri, să vopsească ouăle, pentru mine e o mare bucurie să fac acest lucru. Sâmbăta, de Înviere mergeam la biserică, acasă luam masa împreună, venea Iepurașul, prima zi ne întâlneam tată familia și acum la fel. Este cea mai mare bucurie să stai alături de familie.", a povestit Armin Nicoară, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.