EXCLUSIV! Cât valorează apartamentul pe care l-au cumpărat Armin Nicoară și Claudia Puican în Dubai? "Mulți m-au avertizat"

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt un cuplu muzical extrem de iubit de public.

I-a afectat pandemia pe Armin Nicoară și Claudia Puican?

Aceștia formează un cuplu și în viața reală, având o relație de aproximativ 5 ani. Cei doi se iubesc mult, iubesc și muzica și își surprind fanii cu melodii care mai de care mai spectaculoase.

Pandemia a afectat grav fiecare industrie, mai ales cea a artiștilor. Însă, printre ei nu se află și Armin Nicoară și Claudia Puican. Cei doi ne-au dezvăluit că situația lor a fost total diferită de a colegilor lor de breaslă, Armin și Claudia bucurându-se atunci când s-au impus restricțiile. Motivul l-au dezvăluit chiar ei.

“Armin: Noi am venit după o perioadă foarte aglomerată și am simțit din plin. Și pot să zic că ne-am bucurat.

Claudia: Când au ieșit la televizor și au spus că gata, trebuie să stăm în casă, noi deja venisem după un număr de nopți pierdute, ne-am bucurat într-un fel că mai stăm și noi acasă. Evenimente au mai fost, a fost totul foarte bine.”, au declarat Armin Nicoară și Claudia Puican, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cu cine ar vor să colaboreze Armin Nicoară și Claudia Puican?

Printre altele, Armin Nicoară și Claudia Puican au fost provocați să nominalizeze numele unor artiști cu care ar vrea să colaboreze și cu care nu. Răspunsul celor doi a fost fabulos, Armin fiind cel care a detaliat mai multe.

“Noi îndrăgim toți artiștii și atunci, poate am colabora cu toți. Am auzi mulți artiști care au spus “nu pot să apar lângă persoana cutare”, “nu pot să cânt cu persoana cutare că îmi pătează imaginea”. Pe mine asta mă deranjează. Eu îmi fac treaba cum pot eu, cum cred, cum sunt, cine vrea să colaboreze cu mine, cu tot dragul.”, a povestit Armin Nicoară, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cât valorează apartamentul cumpărat în Dubai de Armin Nicoară și Claudia Puican?

De curând, Armin Nicoară și Claudia Puican au făcut un pas extrem de important în relația lor. Încă nu este vorba despre nuntă, dar cei doi și-au achiziționat propriul apartament în Dubai. Curiozitatea cea ai mare a fanilor este cât costă totuși un astfel de imobil. Armin și Claudia ne-au dezvăluit, în premieră, cât valorează locuința lor din Dubai.

“Claudia: Apartamentul nu este plătit, este dat doar un avans și în decurs de câțiva ani va fi achitat, nu am dat toți banii acum.

Armin: Sunt prețuri accesibile. Târgul a fost în București, văzusem lista de prețuri și mulți de la târg spuneau că parcă e mai ieftin decât aici, în București, un apartament în Dubai. Multă lume m-a avertizat în legătură cu zona, să fie departe, să nu îmi placă. Când am ajuns acolo, îmi venea să plâng de bucurie când am văzut zona. Adică, să fii aproape de Burj Khalifa, la 7 minute de centru, e ceva. Și vremea e superbă, doar cald mereu. Nu vreau să sune ca o laudă, că poate, alții din păcate, nu au ce pune pe masă. Am simțit să fac achiziția asta pentru că și eu muncesc, nu dorm nopțile. Din afară pare altfel.” , au spus Armin Nicoară și Claudia Puican, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.