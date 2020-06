In articol:

Armin Nicoara, la un pas să ia COVID-19 după o emisiune tv! După ce Marcel Pavel și Andrei Ștefănescu au fost declarați bolnavi de COVID-19, situația devine din ce în ce mai complicată pentru mai multe vedete din showbiz-ul românesc, printre care și Armin Nicoară.

Armin Nicoara, la un pas să ia COVID-19 după o emisiune tv! ”Am fost la emisiunea lui Andrei Ștefănescu pe 16 iunie, cu o zi înainte ca Marcel Pavel să fie confirmat și cu două înainte de vestea cu Andrei. Nici nu știu ce să mă fac, eu chiar sunt în grupa cu risc maxim, mai ales că am diabet. Adică, normal, acum sunt izolat, mă rog să nu am nimic, stau acasă. Sper să fiu ok, ar fi culmea să o pățesc acum, după ce am stat închis în casă atât de multă vreme”, ne-a spus Armin Nicoară.

Armin Nicoara, la un pas să ia COVID-19 după o emisiune tv! Mai mult decât atât, recunoaște Armin Nicoară, situația lui este cu atât mai dificilă cu cât, de curând, din cauza diabetului, a avut o serie de probleme de sănătate cât se poate de serioase, ajungând, acum câteva săptămâni, chiar să și leșine și să fie la un pas de o fractură. De altfel, cum a și recunoscut, în direct, la Teo Show, situația bolii sale nu e una cu care să se poată glumi, iar până acum un an nu respecta indicațiile medicale, asta până când problemele lui s-au agravat foarte tare.

Armin Nicoara, la un pas să ia COVID-19 după o emisiune tv! Artistul s-a autoizolat de frica COVID-19

Armin Nicoara, la un pas să ia COVID-19 după o emisiune tv! Acum mai bine de o lună, a recunoscut Armin Nicoară în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, situația era una care l-a îngrijorat la modul cel mai serios. ”Normal că mi-e frică de acest virus, mai ales că atacă mai rău persoanele cu probleme”, ne-a spus Armin Nicoară. Iar frica lui, ne-a dezvăluit artistul, vine și din faptul că este este una dintre categoriile expuse în mod direct virusului care a făcut, deja, peste 450.000 de victime în toată lumea. ”Eu am diabet. Când am văzut că cei care iau coronavirusul și sunt expuși la modul serios bolii, normal că m-am speriat. Eu, și așa, sunt extrem de atent cu diabetul, am grijă să respect toate indicațiile medicilor... Iar acum, când am văzut că virusul ăsta afectează pe cei diabetici mai grav, am decis să intru în autoizolare. Stau acasă, compun, merg doar până la studio, am grijă maximă cu mine. Nu vreau să intru în panică, dar sunt mai atent ca niciodată cu ceea ce se întâmplă. Oricum s-au anulat toate evenimentele pe care le aveam în următoarea perioadă, așa că pot să stau liniștit și să mă protejez”, ne-a mai spus, pe atunci, Armin Nicoară.

Armin Nicoara, la un pas să ia COVID-19 după o emisiune tv! Vedetele, disperate din cauza COVID-19

Armin Nicoara, la un pas să ia COVID-19 după o emisiune tv! După ce zilele trecute s-a anunțat faptul că Marcel Pavel a fost depistat cu coronavirus, se pare că și alte vedete care au intrat în contact cu artisul au luat virusul. Ozana Barabancea, Monica Anghel, Andrei Ștefănescu sunt doar câteva dintre vedetele aceluiași trust care au fost infestate. Mai mult, susțin surse din presă, pe lângă cei trei, infectați cu coronavirus ar fi și Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, unul dintre concurentii de la ”Te cunosc de Undeva”, actrița Adriana Trandafir, dar și Alina Pulcaș, prezentatoarea show-ului.