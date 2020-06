In articol:

Armin Nicoară și Georgiana Lobonț sunt suspect de apropiați? O întrebare care, probabil poate fi pusă de oricine care a urmărit interviul cu cei doi artiști din studioul WOWbiz.ro, mai ales că propunerile fără perdea, de o relație swing, nu au lipsit. Și nici nu au fost

Armin Nicoară și Georgiana Lobonț sunt suspect de apropiați! Propunerile de o relație swing nu au lipsit în dialogul celor doi din studioul WOWbiz.ro și, culmea, deși erau făcute, evident, în glumă, nu au fost nici refuzate. Colaborarea dintre Armin Nicoară și Georgiana Lobonț este una de actualitate, din nou, după ce o perioadă au fost nevoiți să o întrerupă, iar de curând au lansat o nouă piesă, ”Fata mea”.

Și, invitați în studioul WOWbiz.ro, cei doi au discutat despre relația lor. ”Eu colaborez cu cine mi-e drag sufletește”, a spus Armin Nicoară. Iar de la declarația asta a început o adevărată spirală a glumelor fără perdea între Armin Nicoară și Georgiana Lobonț, ”Regele Saxofonului” sugerând, mai mult râzând, că ar fi cazul să aibă o relație de tip swing. ”Cu cine are chimie, asta vrea să zică. Noi, chiar dacă nu suntem singuri, să zică că flirtează, noi ne înțelegem bine. Ne potrivim, ne potrivim pe scena muzicii.. E o iubire pură între prieteni”, a încercat să ”dreagă busuiocul” simpatica Georgiana Lobonț, dar Armin Nicoară nu s-a lăsat.

”Știți cum e, eu nu mă supăr, și nici Rareș (soțul Georgianei Lobonț, n. red.) nu s-ar supăra, noi mai putem face schimb...”, a spus Armin Nicoară, referindu-se la o relație în patru în care să fie implicată și Claudia Puican, iubita lui, dar și Rareș, soțul talentatei Georgiana Lobonț. Iar artista, vizibil pusă în dificultate, a tot încercat să se eschiveze: ”Eu sunt femeie măritată, am doi copii, un soț minunat...”.

Apoi, tot Georgiana Lobonț a explicat că relația ei cu Armin Nicoară și Claudia Puica, iubita lui, este una cât se poate de cuminte. ”Noi glumim... Noi dormim unii la alții, adică noi când mergem la Timișoara (de unde este Armin Nicoară, n. red.), dormim la ei. Acum, Armin știți ce vrea să facă? Dar îi dau pace, că oamenii îl cunosc. (...) Claudia Puican este prietena mea, e un om deosebit și e un om de omenie”, a mai spus Georgiana Lobonț, potolindu-l astfel pe Armin Nicoară.

Armin Nicoară și Georgiana Lobonț sunt suspect de apropiați? Claudia Puican și ”Regele Saxofonului” vorbesc de căsătorie

”Claudia este iubita mea de ceva timp”, a spus, pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară. De altfel, datorită muzicii a cunoscut-o și pe Claudia Puican, actuala lui iubită. ”Ne-am cunoscut la un restaurant la care cântam. El a venit acolo, eu îl știam, cine nu îl știa, că e copilul lui Petrică Nicoară. A venit la mine la masă și am făcut cunoștință”, povestește Claudia Puican, iubita lui Armin Nicoară. Iar saxofonistul ne-a povestit cum a reușit să pună mâna pe ea.

”I-am propus să colaborăm, să facem câteva melodii împreună. Eu am mai avut o colegă, o solistă, la care i-am dat sfaturi și cu sfaturile mele acum e pe culmile succesului, dar nu vreau să dau nume. Dar, prin sfaturile mele, am vrut să o ajut și pe Claudia... Și am ajuns să cântăm împreună, și de aici am ajuns împreună”, ne-a mai spus Armin Nicoară despre Claudia Puican.

”Da, este adevărat că am discutat despre acest subiect, despre căsătorie. Eu însă sunt mai năzdrăvan, mai copil, și în relația noastră sunt mai copil, și nu aș vrea să fac acest pas prea curând”, a spus, Armin Nicoară sub privirile îngăduitoare ale Claudiei Puican. Cu toate acestea, a mai precizat cântărețul, căsătoria lui va avea loc totuși curând. ”Tata tot mă bate la cap să facem nunta în Antalya, cu turci, cu petrecere mai turcească. Vrea să fie ceva mai special, să fie distracția mai mare. Ne va fi greu să o facem într-un weekend, că avem foarte multe evenimente, dar o vom facem în timpul săptămânii”, ne-a mai spus Armin Nicoară, înainte de a face propunerile fără perdea la adresa talentatei Georgiana Lobonț.