Armin Nicoară s-a botezat în râul Iordan şi s-a arătat a fi copleşit de acest moment. Foarte credincios din fire, Armin a vizitat Ţara Sfântă anul trecut, chiar de Paşte. El a ajuns şi la râul Iordan, acolo unde a fost botezat, intrând în apă. (vezi cum a fost agăţată pe internet Vlăduţa Lupău)

“Astazi, in Saptamana patimilor, m-am botezat pentru a doua oara in raul Iordan!”, a postat Armin. „Dumnezeu sa te binecuvânteze, oricine crede in Domnul și se botează va fi Mântuit, iar cine nu va fi Osândit...Bunul Dumnezeu sa te ajute, ca te-a inzestrat cu un dar foarte frumos. Va admir si va ascult muzica cu mult drag, Dumnezeu sa va ocroteasca”, au scris fanii lui Armin.

Armin Nicoară s-a botezat în râul Iordan: "Nu pot să mă laud cu așa ceva"

Saxofonistul Armin Nicoară a apărut recent în prim-plan, după ce s-a speculat că ar fi avut o relație cu cântăreaţa de muzică populară Vlăduţa Lupău, care este măritată. ”Nu am fost amanți! Am avut o relație familială, alături de părinții mei, părinții lui. L-am ajutat cât am putut. Ca să se facă mare… (…) Ai umbla cu unul care are corpul cât mâna ta?”, a spus cântăreaţa de muzică populară.

a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară.