Vlăduţa Lupău a fost agăţată pe internet, iar cântăreaţa de muzică populară le-a arătat amicilor săi mesajele primate de la acesta. “Bănuiesc că eşti bombardată cu sute de mesaje în fiecare zi de la fanii tăi, sper că mai ai loc şi pentru mine un pic”, a fost abordarea de început a bărbatului. (vezi ce tatuaj incredibil are Vlăduţa Lupău)

Citeste si: Leo de la Strehaia, dezvaluiri despre relatia dintre Vladuta Lupau si Armin Nicoara: cum si-au petrecut noaptea impreuna la hotel

Citeste si: Asta îi mai lipsea acum! În mijlocul scandalului cu tentă sexuală, Vlăduța Lupău a ajuns în fața judecătorilor!

„Îmi place cum cânţi, dar cel mai mult îmi place cum ţi se fac ochii mici când zâmbeşti. Foarte faini şi ei de altfel....Aş vrea să ieşim în oraş la un suc sau un film...Ai putea joi? Că mâine nu pot”, a continuat admiratorul Vlăduţei. “Scuze, cred ca nu pot joi, doar mâine”, a răspuns, în glumă, Vlăduţa.

Vlăduţa Lupău a fost agăţată pe internet: ”Nu am fost amanți!"

Vlăduţa Lupău a apărut recent în prim-plan, după ce s-a speculat că ar fi avut o relație cu saxofonistul Armin Nicoară. ”Nu am fost amanți! Am avut o relație familială, alături de părinții mei, părinții lui. L-am ajutat cât am putut. Ca să se facă mare… (…) Ai umbla cu unul care are corpul cât mâna ta?”, a spus cântăreaţa de muzică populară.

“Nu are nimeni de unde să știe ce s-a întâmplat între mine și Vlăduța. Dacă s-a întâmplat ceva, eu, ca bărbat, nu o să mă laud, nu te poți lăuda cu așa ceva. Mai bine o să spun că nu am avut nicio relație cu ea, decât să spun că am făcut și am dres. Eu, ca bărbat, nu pot să mă laud cu așa ceva, chiar dacă a fost, chiar dacă nu a fost... Trebuie să fiu nebun la cap”, a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară.