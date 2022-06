Armin Nicoară și Claudia Puican, nuntă în stil turcesc! Cum vor celebra cererea în căsătorie? "Va fi o pre-nuntă" | EXCLUSIV

In articol:

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt un cuplu muzical extrem de iubit de public. Aceștia formează un cuplu și în viața reală, având o relație de aproximativ 5 ani. Cei doi se iubesc mult, iubesc și muzica și își surprind fanii cu melodii care mai de care mai spectaculoase.

Armin Nicoară a cerut-o în căsătorie pe Claudia Puican

Armin a cântat pe scene mari, alături de artiști cu renume, fiind printre preferații publicului român de pretutindeni.

Armin Nicoară și Claudia Puican formează unul dintre cele mai iubite cupluri din lumea mondenă. Cei doi artiști nu doar că sunt parteneri în viața privată, ci sunt împreună peste tot, căci la evenimente merg și cântă împreună. Relația lor a fost presărată cu multe suișuri și coborâșuri, însă au trecut prin toate obstacolele cu capul sus și mereu împreună.

Faptul că se căsătoresc nu mai este niciun secret pentru nimeni. După ani în care au vorbit despre acest eveniment, cei doi sunt mai aproape ca niciodată să-și unească destinele și în fața lui Dumnezeu. Armin Nicoară a îngenuncheat în fața iubitei sale în urmă cu aproape un an, atunci când i-a pus pe deget o bijuterie grandioasă și i-a pus marea întrebare.

Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz, cântărețul ne-a dezvăluit cum se simte după ce și-a promis inima partenerei lui de scenă.

"Sunt cu emoții, pentru că mi-am dat seama că Claudia este aleasa, am simțit așa, după atâtea luni care au fost, să fac pasul ăsta oficial, adică chiar îmi doream, simțeam că ceva ne apropie foarte tare și am zis <Gata, nu se mai poate să amânăm, trebuie să fie momentul ăsta>, iar noi ne dorim foarte mult să avem un copil, de aceea am ales mai mult să fac pasul ăsta, pentru că vrem să mergem și la biserică, să ne cununăm religios, iar după aceea să trecem la treabă.", a declarat Armin Nicoară, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Armin Nicoară și Claudia Puican, nuntă în Turcia



Surpriza adevărată acum vine! Pentru a celebra marele pas pe care îl vor face, Armin și Claudia au organizat un eveniment, o nuntă dinaintea nunții, chiar în Turcia. Acolo vor lua parte cei mai buni prieteni de-ai lor, urmând ca petrecerea mare și cununia religioasă să aibă loc în România, peste ceva timp. Tot alaiul este pregătit, Armin Nicoară și Claudia Puican trebuie doar să se distreze în stilul turcilor. Melodia care descrie dragostea lor și cererea în căsătorie poate fi ascultată pe canalul de YouTube al artistului și poartă numele "Primul pas".

"După toată treaba asta, am zis că facem și un chef așa de cererea inelului, plecăm în Turcia. Facem un chef, ca un fel de cununie. Ne pregătim, ne antrenăm pentru nuntă. Facem pe stil turcesc, o nuntă așa mai turcească. E un fel de pre-nuntă. Sunt undeva la 70 de persoane, am luat o formație turcească și va fi totul ca la o nuntă. Chiar cei de la hotel ne-au pregătit cum e tradiția la ei, masa mirilor, cu machetă, cu tort, cu formație turcească. Majoritatea invitaților sunt prieteni apropiați, o parte din nași. Noi am ales inițial să mergem în vacanță, dar dacă tot eram atâtea persoane am zis să organizăm o surpriză, că nu vreau să primesc dar din partea lor, ci să fie pentru sufletul meu, să ne bucurăm.", a mărturisit Armin Nicoară, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

