Armin Nicoară și Claudia Puican s-au mutat în casă nouă: "Acum nu ne mai plac deloc hotelurile, nici de cinci și nici de trei stele". Cine i-a ajutat să-și amenajeze locuința visurilor | EXCLUSIV

In articol:

Armin Nicoară și Claudia Puican trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi artiști au aniversat recent un an de căsnicie și se bucură de o perioadă extrem de frumoasă, însă foarte aglomerată la muncă.

Fiecare are spectacole, au spectacole împreună și sunt foarte des plecați peste tot prin țară la cântări așa că nu au prea mult timp pe care să-l petreacă în noua vilă pe care tocmai ce au terminat-o. Armin și Claudia s-au mutat în casă nouă, iar cea care i-a ajutat cu toate pregătirile și amenajările interioare a fost mama artistului.

Pentru că el era mai tot timpul la cântări și nu avea timp să stea cu muncitorii pe șantier, Armin a apelat chiar la mama lui, iar aceasta s-a ocupat de amenajarea casei în cel mai mic detaliu. Rezultatul a fost unul de excepție, iar artistul spune că acum nici nu le mai place să stea la hoteluri, tocmai pentru că ceea ce au ei este mult mai frumos.

Ce spune Armin Nicoară despre mutarea în noua casă

Armin Nicoară și Claudia Puican au inaugurat recent noua casă. Cei doi artiști s-au mutat din apartament într-o casă amenajată după ultimele tendințe. Din păcate însă, Armin ne-a mărturisit că nu a avut prea mult timp pe care să-l petreacă acasă, tocmai pentru că a fost tot timpul pe drumuri și la concerte.

Citește și: Armin Nicoară și Claudia Puican, decizie radicală în căsnicie: „Vrem să ne separăm” Au dat împreună vestea| EXCLUSIV

"Nu prea am ajuns să ne bucurăm momentan de casă. Ne-am mutat de 2-3 luni, dar nu ne-am bucurat de casă. Nu am apucat să stăm pe acasă, cred că nici cinci zile nu am stat acasă, de luni până vineri să stăm amândoi să petrecem timpul acasă.

Nu am apucat, pur și simplu, ba Claudia a fost la studio la Drăgășani vreo 2-3 zile, eu am fost pe la evenimente, apoi am avut evenimentele împreună", a dezvăluit Armin Nicoară, pentru WOWbiz.ro.

Abia la iarnă ar putea să petreacă mai mult timp în noul cămin și chiar să se bucure din plin de tot ceea ce îi oferă casa pe care el și Claudia au construit-o.

"Doar la iarnă pot să spun cum este noua casă, pentru că abia atunci cred că o să stăm și noi mai mult pe acasă, să simțim cum este să stai la casă și cum e casa noastră", a mărturisit Armin Nicoară, în exclusivitate.

Citeste si: De la ce a pornit incendiul la nunta din Irak, unde peste 100 de invitați au murit: A avut loc „din cauza unei neglijenţe grave”. Ce arată ancheta- kanald.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Cine este Bogdan Macra, supranumit ”capul mafiei gunoaielor”? Firma din Oradea pe care o conduce, cel mai mare jucător pe piața deșeurilor din vestul țării- stirilekanald.ro

Vedeta recunoaște că acum le este mult mai greu să plece în vacanța sau prin țară, tocmai pentru că știu cât de frumos și-au amenajat locuința visurilor și li se pare că nimic nu se compară cu căminul pe care cei doi îl construiesc.

Armin Nicoară [Sursa foto: Instagram]

Cine s-a ocupat de amenajarea casei lui Armin Nicoară

Mama artistului a fost la cârma întregului proces de amenajare. Cântărețul are încredere deplină în gusturile ei și știe foarte bine că nu ar fi dat greși. Deși mama celebrului saxofonist și-a făcut numeroase griji cu privire la finisajele pe care le alege, Armin a fost convins de alegerile pe care ea le face.

Citește și: „Un an plin de aventuri” Armin Nicoară și Claudia Puican sărbătoresc astăzi un an de la căsătorie! Gestul emoționant făcut de saxofonist pentru soția sa, în urmă cu puțin timp

"Ne-am și făcut casa cu ajutorul mamei mele, pentru că ea s-a ocupat în totalitate și ea se și ocupă pe mai departe, fiindcă mai avem puțin de lucru la ea, pe la fațadă și pe afară pentru că eu uite cum nu sunt acasă, nu am cum să stau cu muncitorii.

Ea se ocupă de toate cele și chiar și de design și ce mai este de cumpărat înauntru. Stă prin telefon, prin mesaje cu mine și mă întreabă dacă îmi place, dacă nu îmi place. Eu i-am spus de mule ori că știe că are gusturile pe placul meu, deci să-i dea înainte că mie îmi place.

Nu am găsit niciun minus. Mamei mele îi era frică că priza de la pat e mai jos sau mai sus ori că nu îmi convine că televizorul este mai jos sau mai sus și vreau să-ți spun că nu am ce să-i reproșez. Dacă ar fi să mai fac 100 de case, dacă aș avea un om ca mama ar fi perfect", a mai precizat el.

Armin Nicoară [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Ce au mărturisit mirii din Irak, după ce ziua nunții lor s-a transformat într-un adevărat coșmar- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Accident rutier între un microbuz cu copii și un autoturism, pe DN 54. Trei copii au fost răniți. A fost activat Planul Roșu de Intervenție- stirilekanald.ro

Citeste si: Vlad Gherman și Oana Moșneagu se pregătesc de nuntă. Când au decis să facă marele eveniment- radioimpuls.ro

Armin Nicoară și Claudia Puican au împlinit un an de căsnicie

Armin Nicoară și Claudia Puican au împlinit un an de căsnicie recent. Cei doi artiști au sărbătorit momentul cu o postare impresionantă pe Instagram, iar Armin a povestit, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, cum s-a schimbat viața lui din momentul în care a cunoscut-o pe Claudia.

Citește și: VIDEO „Arată-mi și mie fundul fără blugi” Jador a adus-o pe Ema Karter la el acasă, în absența Alexandrei Hoder! Discuția scandaloasă pe care a avut-o cu actrița de filme pentru adulți

"Pot să îți spun că viața mea s-a schimbat radical din momentul în care a apărut Claudia. Este o schimbare radicală și observată de mine, pentru că înainte să fiu cu ea, nici eu fizic nu arătam prea bine. Ea clar m-a schimbat total!

Eu eram în depresie și nu am mai avut grijă deloc de mine. De când a intrat ea în viața mea, a încercat, ușor ușor să mă aducă pe calea cea bună, cumva să iubesc și viața și tot ce fac.

Eu cred că ea a jucat un rol foarte important în viața mea, așa cum au făcut și părinții mei.

Claudia a jucat un rol extrem de important pentru că altfel nu știu unde ajungeam și cu sănătatea și cu toate cele", a dezvăluit Armin Nicoară, pentru WOWbiz.ro.

Ai informații care pot deveni o știre? Intră în contact cu reporterii noștri pe adresa de mail [email protected]!