Armin Nicoară vrea s-o facă lată înainte să se însoare! Anunță că va fi dezmăț la petrecera burlacilor: „All-inclusive la femei”

Armin Nicoară și Claudia Puican mai au puțin până la momentul în care vor deveni soț și soție, iar dacă viitoarea mireasă nu-și mai vede capul de treburi pentru a pune la punct ultimele pregătiri, partenerul ei de viață se gândește la cu totul și cu totul altceva.

Artistul și-a făcut deja planul despre cum va fi ultima lui noapte în calitate de bărbat singur. Așa că, alături de prietenii lui a organizat o petrecere a burlacilor de care să-și aducă aminte pe tot parcursul mariajului.

Se pare că evenimentul se va desfășura pe o barcă, unde Armin Nicoară și cavalerii lui de onoare vor avea nelimitat la băutură, dans și la....femei. Iar pentru că știe că astfel de lucruri se află, vedeta a vrut să clarifice acest lucru și cu viitoarea lui soție. Astfel, de față cu toți prietenii lui, i-a povestit Claudiei Puican cu lux de amănunte cum se va desfășura petrecerea burlacilor pe care o dă în cinstea sa. Totuși, dacă ea nu va fi de acord cu această petrecere, atunci artistul spune că nu o va ține.

„Acum dacă facem nunta, trebuie să facem petrecerea burlacilor. Ornel a găsit și a cerut voie și la soție, a găsit o croazieră, dar ce se întâmplă, ai all-inclusive la femei. Femei, băutură și dans. Acum, tu trebuie să mă lași, că eu sunt la început de drum”, a spus Armin Nicoară .

Deși nu i-a dat un răspuns pe loc, Claudia Puican i-a promis viitorului ei soț că se va gândi bine la propunerea pe care i-a făcut-o și va lua o decizie.

Armin Nicoară și Claudia Puican[Sursa foto: Captură video ]

Claudia Puican, momente de panică după ce a răcit

„Nu mai pot, n-am mâncat nimic, nici nu am dormit. Mă dor oasele... Mă doare spatele, nu mai pot. Dacă eu o țin așa toată vara asta cred că leșin din picioare. Am dormit numai câteva ore. Am și răgușit. Nu mai pot așa, Craiova, București, Moldova. Trebuie să facem cumva să găsim o soluție. E prea drum lungul de 7 ore și după să mă duc să cânt direct.

Trebuie să iau niște vitamine, că mă simt slăbită. Nu mai am nici poftă de mâncare, nu pot să mănânc”, spunea blondina în urmă cu ceva timp.