Art of Robots câștigă premiul de originalitate la Românii au talent 2021, sezonul 11. Concurenții încasează un cec de 10.000 de euro

In articol:

Maria Rădeanu, Duo Turkeev, Art of Robots şi Daria Batschi au fost propuşi de juriu pentru Premiul de Originalitate de la Românii au Talent 2021. Cele mai multe voturi le-a primit trupa Art of Robots, care și-a adjudecat premiul în valoare de 10.000

Cine sunt Art of Robots de la Românii au talent 2021

de euro. Artiștii au șansa de a câștiga și Marele Premiu în valoare de 120.000 de euro la finalul serii.

Art of Robots este un grup format din patru tineri veniţi din Kârgâzstan. Concurenţii au venit cu un dans robotic la preselecţiile de la Românii au Talent 2021, iar asta le-a adus un tichet în semifinală, după ce au primit Golden Buzz din partea lui Smiley, juratul care i-a ţinut locul lui Andi Moisescu cât timp a stat în izolare.

Citeste si: Cine sunt finaliștii Românii au talent 2021, sezonul 11. Câștigătorul încasează un cec de 120 de mii de euro

„Suntem emoţionaţi pentru că suntem un grup nou format şi aici este prima oară când vom dansa împreună, pe o scenă atât de mare. Deci, suntem foarte emoţionaţi, dar avem speranţa că vom da tot ce e mai bun şi îi vom impresiona pe juraţi. Numele meu este Nursultan, iar ei sunt: Renat, Rakhman şi Salavat. Venim din Kârgâzstan, iar împreună suntem Art Of Robots ”, au spus concurenţii la preselecţii.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Citeste si: Finalişti Românii au Talent 2021! Cine sunt cei 11 concurenţi care s-au calificat în MAREA FINALĂ de astăzi, 28 Mai 2021

Deşi au avut un dans extrem de bun, concurenţii au meserii total diferite în viaţa de zi cu zi. La finalul actului artistic de pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11, juraţii s-au ridicat în picioare ca să îi aplaude pe cei patru dansatori.

„Noi suntem dansatori. Dansăm mai tot timpul. Nu ne considerăm dansatori profesionişti. Suntem oameni normali. El e fotograf şi videograf, El e vlogger, are un milion de urmăritori pe TikTok, uneori face şi reclame. El e pictor, eu sunt magician. Nu prea am câştigat bani în timpul pandemiei, dar a fost un timp bun să ne îmbunătăţim abilităţile, la mine pentru magie, la el pentru picture”, a mai spus reprezentantul grupului Art of Robots.

Smiley a apăsat Golden Buzz în locul lui Andi Moisescu

Tinerii de la Art of Robots au primit buton auriu pentru dansul robotic pe care l-au executat în preselecţiile de la Românii au Talent 2021. „Nu ştiu exact ce s-a întâmplat. Nu îmi vine să cred la ce am asistat. Sunteţi un grup fenomen, eu nu am mai văzut aşa ceva până acum şi sunt onorată şi bucuroasă că ne-aţi călcat pragul. Mă simt norocoasă să fiu aici în primul rând şi să văd un astfel de spectacol. Mă înclin. Foarte frumos!”, a spus Andra.

Citeste si: Cine este Rareș Trufea, FINALISTUL de la Românii au Talent 2021, sezonul 11

„Este cel mai bun număr pe care eu l-am văzut aici. M-au încercat tot felul de emoţii, îmi venea să plâng şi să râd în acelaşi timp. Atât de fericită eram şi de uimită de ceea ce am văzut. O grămadă de sentimente m-au încercat. Sunteţi extrem de talentaţi. Geniali, uluitor numărul vostru”, a spus şi Alexandra Dinu.

„Sunt de senzaţie şi ceea ce e cel mai uluitor este că ei nu realizează cât de buni sunt. I-am văzut când au primit Golden Buzz-ul că nu le venea să creadă”, a mai spus Smiley.